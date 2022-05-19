Taliban’dan kafa karıştıran açıklama: “Ahlaksız kadınlar” diyerek uyardı

Geçen yıl Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban'ın üst düzey isimlerinden Sirajuddin Hakkani CNN'e açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Taliban’ın içişleri bakanı olarak g örev yapan ve 2016 yılından beri Taliban’ın yönetiminde söz sahibi olan Sirajuddin Hakkani, CNN’de Christiane Amanpour’a konuştu.

Hakkani, kadınlara sağlanacak haklar ile ilgili söz verdiği açıklamalarında, “ahlaksız kadınlar” diyerek bazı uyarılarda bulundu.

Hakkani, kız çocuklarının orta okul ve liseye gitmesine izin verileceğinin sözünü yinelerken bu konuda “iyi haberlerin” yakında geleceğini de dile getirdi. Fakat buna rağmen Hakkani kendisine sorulan bir soruya da çelişkili bir yanıt verdi.

Hakkani, kendisine yöneltilen Afgan kadınların evlerinden dışarı çıkmaya korktuklarına yönelik açıklamalar ile ilgili olarak, kahkaha attı ve “Ahlaksız kadınları evde tutuyoruz” dedi.