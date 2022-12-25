Taliban’ın kadınlara yönelik kararına ABD’den sert tepki

ABD, Taliban'ın Afganistan'da faaliyet gösteren yerel veya yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almasına tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Afganistan’daki kadınlara getirilen sivil toplum kuruluşlarında çalışma yasağını kınayan ABD yönetimi, yasağın milyonlarca kişi için hayati yardımları kesintiye uğratacağını savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün yaptığı açıklamada, “Kadınlar, dünyanın dört bir yanındaki insani yardım operasyonlarının merkezinde yer alıyor. Bu karar Afgan halkı için yıkıcı olabilir” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “BM ve ulusal ya da uluslararası sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu ortakları, hayatta kalmak için insani yardıma ihtiyaç duyan 28 milyondan fazla Afgan’a yardım ediyor.” dedi.

Guterres, “STK yasağıyla ilgili haberlerden oldukça rahatsız olduğunu” belirtti.

24 ARALIK’TA ASKIYA ALINDI

Taliban, 24 Aralık'ta STK’lerin kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı.

Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, Bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK’lere gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söylemişti.

Kadın personelin işlerine son vermeyen STK’lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedilmişti.

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık’ta Afganistan’daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimatla kız öğrencilerin eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Geçen yıl 15 Ağustos’ta Afganistan yönetimine gelen Taliban sonrası, kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetmişti. (AA)

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