Tansiyon yükseldi: Erdoğan ile Miçotakis ağız dalaşı yaşadı

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun zirvesinde gerginlik çıktı... Yunan medyasında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında ağız dalaşı yaşandı.

Sozcu.com.tr

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AB üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra Türkiye, Birleşik Krallık, Azerbaycan ve Ermenistan gibi ülkelerin de liderlerinin katılımıyla ilk kez gerçekleşen Avrupa Siyasi Toplıluğu’nun ilk zirvesinde tansiyon yükseldi…

Son aylarda gerilimin her geçen gün yükseldiği Ankara-Atina hattında dün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis aynı toplantıda yer aldı. İki ismin görüşebileceği zirve öncesinde sık sık gündeme gelirken böyle bir toplantı olmadı.

Fakat Yunan medyasında yer alan haberlerde, bütün liderlerin katıldığı akşam yemeğinde Erdoğan ile Miçotakis arasında bir tartışma yaşandığı öne sürüldü. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonunda yayınlanan haberde, yemek sırasında Erdoğan’ın Yunanistan ile ilgili açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

ERDOĞAN’DAN HEMEN SONRA SÖZ ALDI

Haberde, “Gelen bilgilere göre Türkiye lideri, Yunanistan’a saldırarak, Atina’nın bölgede provokatif hareketlerle tansiyonu yükselttiğini söyledi. Aynı kaynaklar, Başbakan Miçotakis’in ise anında cevap vererek Türkiye’nin Yunanistan’ın Ege’deki adalarının egemenliğini sorgulamayı bırakması gerektiğini söyledi” denildi. Erdoğan’dan sonra söz alan Miçotakis’in ayrıca Erdoğan’a da seslendiği öğrenildi.

Kathimerini’de yer alan haberde, “Miçotakis ayrıca Erdoğan’a provokasyonları bırakması ve saldırganlık olmadan diyalog ve iletişim ile sorumlu liderler gibi çözüme ulaşılması için çalışılması çağrısında bulundu” iddiası da ortaya atıldı.

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