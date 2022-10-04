Tansiyon yükseldi: Kuzey Kore 5 yıl sonra Japonya’yı hedef aldı

2022 ile birlikte balistik füze denemelerini artıran Kuzey Kore'den endişe yaratan bir hamle geldi. Pyongyang yönetimi, 5 yıl sonra Japonya yönüne bir füze fırlattı. Japon yetkililer ise vatandaşlarına "sığınaklara kaçın" uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Bütün dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa kilitlenmişken endişe yaratan bir olay Asya’da meydana geldi…

Bu yıl birçok balistik füze denemesi yapan ve uluslararası kamuoyunda rahatsızlık yaratan Kuzey Kore, 5 yıl sonra ilk kez Japonya’yı hedef aldı. Kuzey Kore, Japonya’ya tanımlanamayan balistik füze fırlattı.

Son dönemde Pyongyang yönetimi çok sayıda füze ve silah denemesi yaparken Japonya hükümeti de vatandaşlarına uyarıda bulundu. Japon yetkililer, “Hemen evlerinize gidin ve içeride bekleyin ya da yer altına kaçın” açıklamasını yaptı.

ABD ile Güney Kore’nin bölgede askeri tatbikat yapmasından sonra tansiyon yükselirken, bu denemenin de misilleme olarak yapıldığı tahmin ediliyor.

Son 10 gün içinde 5 kez füze denemesi yapan Kuzey Kore’nin fırlattığı son füzenin Japonya’nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu’na düştüğü de duyuruldu.

JAPONYA ÜZERİNDE 1 DAKİKA YOL ALDI

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, azami 1000 kilometre irtifaya ulaşan balistik füzenin Japonya’nın üzerinde yaklaşık 1 dakika havada yol aldığını açıkladı.

Hamada, ülkenin kuzeydoğusundan geçerek yaklaşık 4 bin 600 kilometre seyreden füzenin, Japonya’nın 3 bin 200 kilometre doğusuna Pasifik Okyanusu’na düştüğünü kaydetti.

Söz konusu bölge genelinde seyreden gemi ve uçaklara yönelik hasar tespit edilmediğini belirten Hamada, füzenin “Hwasong-12 orta menzil balistik tip füze” olarak tahmin edildiğini söyledi.

Kyodo ajansı, en kuzeydeki Hokkaido ile kuzeydoğudaki Aomori eyaletlerinde idari yönetimlerin, halka yönelik, binalardan ayrılmamalarına yönelik uyarıda bulunduğunu aktardı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, füzenin yerel saatle 07.22’de fırlatıldığını ve 07.44’te Japon ulusal karasuları dışında denize düştüğünü doğruladı. Hirokazu, “Vatandaşlara hızlı bir şekilde J-uyarısını ulaştırabildik” dedi. Vatandaşlardan, füzenin parçalarını görmeleri durumunda uzaklaşmaları, yıkıntıların yakınında yer almamaları da istendi.

Yangın ve Felaket Yönetim Ajansı tarafından 2007’de uygulanmaya başlanan J-Uyarı sistemi, deprem, terör saldırısı ve füze atışları sırasında bildirim göndererek vatandaşları uyarıyor.

NOTA VERİLDİ

Japon hükümetinin, Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla Kuzey Kore’ye protesto notası verdiği bildirildi.

Füze denemesi kaynaklı olarak Aomori havalimanından başkent Tokyo’ya yönelik uçuşlarda gecikme yaşandığı ve hızlı tren seferlerinin kısa süreli aksadığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmayı da orta menzilli balistik füzenin, Kuzey Kore’nin kuzeyindeki Jagang bölgesinde bulunan Mupyong-ri’den doğu yönüne fırlatıldığını doğruladı. (AJANSLAR)

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