Tansiyonun tırmandığı Sri Lanka’da başbakan istifa etti

Ekonomik krizin iflasa sürüklediği Sri Lanka’da hükümet yanlıları ve karşıtları arasında bugün şiddetli çatışmalar yaşanırken, protestoların hedefindeki Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etti.

Sozcu.com.tr

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Ekonomik kriz nedeniyle öfkenin sokağa taştığı Sri Lanka’da Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etti. Hükümetten bir yetkili, Rajapaksa'nın istifa mektubunu aynı zamanda kardeşi olan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'ya sunduğunu duyurdu.

Son yılların en büyük ekonomik krizini yaşayan ve borç batağı nedeniyle temerrüde düşen Sri Lanka'da hükümetin istifasını isteyen protestocularla hükümet yanlıları arasında bugün başkent Colombo'da şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis, iki taraftan yüzlerce göstericiye göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Yerel basın, yüzlerce hükümet destekçisinin bu sabah devlet başkanlığı binası önünde toplanan hükümet karşıtlarına saldırdığını aktardı. Olaylarda en az 9 kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Protestoların şiddetlenmesiyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı da ilan edildi.

Sri Lanka’da pandemi ve artan borç krizi nedeniyle tansiyon hızla yükseliyor. Hükümet, mali destek için Uluslararası Para Fonu'ndan yardım istemiş, gösteriler nedeniyle beş hafta içinde ikinci defa OHAL ilan etmişti.

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