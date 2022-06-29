Tarihi zirve sonrası Rusya’dan NATO açıklaması

Türkiye, bir süredir İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına karşı çıkarken, dün üç ülke arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Böylelikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO süreci resmi olarak başlarken, Rusya'dan ilk tepki de gecikmedi...

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine Türkiye itiraz etmiş, bunun üzerine müzakere süreçleri başlamıştı. Dün, üç ülke arasında İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nde anlaşmaya varıldı. Böylelikle İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine başka bir engel kalmadı.

Türkiye’nin itirazlarını çekmesi ve üç ülkenin ortak mutabakatı dünyada gündem olurken, Rusya’dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov Rusya‘nın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olma planlarına olumsuz bir adım olarak nitelendirdi.

RIA haber ajansında yer alan habere göre, Ryabkov NATO’nun genişlemesinin “istikrara zarar verdiğini” ve NATO üyelerinin güvenliğine katkıda bulunmadığını ifade etti.

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