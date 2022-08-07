Tayland Enerji Bakanlığı binasında yangın korkuttu

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Tayland Enerji Bakanlığı binasında çıkan yangın korkuya neden oldu.

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Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Tayland Enerji Bakanlığı binasında yangın çıktı. Binanın 33. katında tadilat halinde olan bir bölümde çıkmış olduğu belirlenen yangın, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edilmesi üzerine yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yetkililer, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını bildirirken, yangının çıktığı kat kullanılamaz hale geldi.

Tayland'ın Chonburi eyaletinde de geçtiğimiz cuma günü bir gece kulübünde çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetmiş, en az 40 kişi yaralanmıştı. (İHA)