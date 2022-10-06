Tayland’da silahlı saldırgan kreş bastı: Çoğu çocuk çok sayıda ölü var

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Tayland'da eski polis memuru olduğu belirtilen bir kişi kreş bastı, çoğu çocuk, 34 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Sozcu.com.tr

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Tayland’ın kuzeydoğusunda Nong Bua Lam Phu eyaletinde bir kişi kreşi basarak, rastgele ateş açtı.

Silahlı saldırı sonucu çoğu çocuk en az 34 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, onlarca yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Hayatını kaybedenlerden 22’sinin çocuk olduğu açıklandı.

Polis Sözcü Yardımcısı Archon Kraitong, “En az 34 kişi hayatını kaybetti, ancak birçok yaralı var sayının artmasından endişe ediyoruz.” dedi. Tayland basınında eski polis memuru olduğu belirtilen kişinin kimliği ve fotoğrafı paylaşıldı. Saldırganın kısa bir süre önce görevden alındığı açıklandı.

Yerel medyada yer alan haberlerde saldırgan için bir uyarı ilanı yayınlanırken, “En son Bangkok’da 6499 plakalı beyaz bir araçta görüldü. Silahlı ve çok tehlikeli olduğu düşünülüyor” denildi. Vatandaşlardan gerekli durumlarda ihbar etmeleri istendi.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, zanlı, silahlı saldırı sırasında eşini ve çocuğunu da öldürdü. Daha sonra ise aynı silahla intihar ettiği açıklandı.

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