Tayland’da yeni parlamento binası eleştirilerin hedefinde: Masaj odasından, karaoke bara içerisinde yok yok…

Tayland'da 11 milyar TL gibi bir maliyetle geçtiğimiz yıl inşa edilen parlamento binası, kamuoyuna açıldığı andan beri eleştirilerin hedefinde... İçerisinde spa, masaj odası ve karaoke bar gibi lüksler barındıran tesis ülkede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, 'Vergilerimizle bunu nasıl yaparsınız?' diye duruma tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Tayland’da geçtiğimiz yıl açılan ancak dün ilk kez kamuoyuna tanıtılan yeni parlamento binası eleştirilerin hedefinde…

Dünyanın en büyüğü olarak geçtiğimiz yıl inşası tamamlanan yeni parlamento binası, bu hafta ilk kez gazetecilere açıldı. Bugüne kadar dünyanın en büyüğü kabul edilen Romanya’nın Parlamento Sarayı’nı geride bırakan Sappaya-Sapasathan’ın kamuoyuna tanıtılmasının ardından ise tartışmalar başladı.

Parlamento binasına giren gazeteciler gözlerine inanamadı. Tayland’ın dünyanın en büyüğü olan yeni parlamento binasında karaoke bar, basketbol sahası, golf sahası, spa, masaj odası, koşu parkuru ve dev bir balo salonu yer aldığı açıklandı.

‘BUNUN İÇİN VERGİ ÖDEMEMİZ DOĞRU MU?’

Kulübün planlarını denetleyen Senato komitesi başkanı Peerasak Porchit, ulusal meclisi oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi’nin geçmiş ve şimdiki üyelerinin, tüm tesisi kullanabileceğini açıklamıştı.

Ancak halkın çok da rahat koşullarda yaşamadığı Tayland’da böyle gösterişli bir binanın yapılması tepki çekti. Konu, kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, “İnsanların bu insanları beslemek için vergi ödemesi doğru mu? Biraz saygısızlık değil mi? Böyle bir yerde karaoke odası olmalı mı? Kafam çok karıştı” yazdı.

Bir başka Twitter kullanıcısı ise bu kadar lüks bir parlamento binasının gerekliliğini sorguladı.

ÜLKEDEKİ ÖNEMLİ GAZETELER DE SES YÜKSELTTİ

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Bangkok Post da bugün yayınladığı haberinde, mecliste bir karaoke odasına sahip olmanın ne kadar gerekli olduğuna emin olamadıklarını yazdı.

Tayland’ın en büyük ikinci gazetesi olan Bangkok Post, “Bir işyeri, özellikle yüksek statülü bir işyeri, bir ciddiyet duygusu yaymalıdır. Ofis çalışanlarının karaokede şarkı söyleyip mesai saatlerinden sonra dans ettiği bir eğlence ortak çalışma alanı değildir” ifadelerinde bulundu.

11 MİLYAR TL GİBİ BİR FİYATA TAMAMLANDI

Tayland’da yeni parlamento fikri ilk çıktığı zaman da tartışmalar başlamıştı. Özellikle yeni meclisin ne kadar mal olacağı ve bu durumun gerekliliği uzun süre tartışılmıştı. Ancak tüm bu eleştirilerin gölgesinde parlamento binası geçtiğimiz yıl 532 milyon sterlin (yaklaşık 11 milyar TL) gibi dev bir maliyete tamamlandı.

Tayland’daki yeni parlamento binası sadece halkın dilinde değil. Ülkedeki muhalefet partisi de duruma tepkili. Muhalefetteki İleri Hareket Partisi milletvekili Padipat Suntiphada, yeni parlamentonun sahip olduğu lüksleri ve harcanan paraları “kabul edilemez” olarak nitelendirdi ve binanın gözden geçirilmesini istedi.

Temsilciler Meclisi sözcüsü Chuan Leekpai de binaya tepki gösterdi. Meclis üyelerinin çocuklarını bırakacakları bir kreşin bile bulunmadığı tesiste, ‘karaoke ve masaj’ gibi lükslerin olması eleştirildi. Leekpai, “Bazen yetkililer çalışacakları oda bulmakta zorlanıyor. Ama şarkı söylemek için yerimiz var.” dedi.

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