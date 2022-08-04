Tayvan-Çin gerilimi tırmanıyor: Ordular tatbikat için harekete geçti

Son haftalarda gerilimin had safhada olduğu Tayvan-Çin hattında bugün kritik gelişmeler arka arkaya yaşanıyor. Çin ordusu yerel saatle 12.00'de gerçek silah kullanarak Tayvan'ın çevresinde tatbikata başladı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li siyasetçi Nancy Pelosi’nin ziyareti sonrasında gerilimin tırmandığı Tayvan-Çin hattında dikkat çekici olduğu kadar da endişe yaratan bir gelişme yaşanıyor…

Çin, “Tayvan’ın etrafındaki denizlerde bugüne kadar yapılmış en büyük askeri tatbikatı” başlattı. Uluslararası haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği tatbikat ile ilgili bilgiler de gelmeye başladı.

Yerel saatle 12.00 sularında tatbikatın başladığı ve tatbikatta gerçek silahlar kullanıldığı kaydedildi. Tayvan’ın 12 mil açığına kadar yaklaşan Çin ordusunun uzun menzilli silahlarını da deneyeceği belirtildi.

Tatbikat yapılan bölgenin aktif olarak kullanıldığı da belirtilirken Tayvanlı yetkililer, Çin savaş uçaklarının Tayvan üzerinde uçtuğunu da açıkladı.

Çin devlet televizyonu tatbikatının Pazar gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

TAYVAN’DAN UYARI: HAZIRIZ

Öte yandan Çin’in tatbikat hamlesi sonrasında Tayvan’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Tayvanlı yetkililerin açıklamalarını “acil” koduyla Reuters haber ajansı servis etti.

Açıklamalarda, “Tayvan, Çin hava gücünün sınırdaki hareketini takip etmek için füze sistemi yerleştirdi. Tayvan donanma gemileri sınıra yakın bir noktada Çin’in denizdeki faaliyetlerini izliyor” denildi.

Yetkililer bölgede Çin’e ait yaklaşık 10 geminin olduğunu söylerken, bazı Çin savaş uçaklarının da bu sabah sınır ihlali yaptığını duyurdu.

DETAYLAR GELİYOR…

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