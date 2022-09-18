Tayvan ziyareti ile kriz yaratmıştı: Pelosi’den Ermenistan’da tartışma yaratacak açıklama

Tayvan ziyaretiyle Çin'in büyük tepkisini çeken ve bölgede krize yol açan ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi Ermenistan'a gitti. Pelosi, başkent Erivan'da yaptığı konuşmasında Azerbaycan'ı hedef aldı, yeni bir krize yol açacak ifadelerde bulundu.

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Geçen ay Tayvan'ı ziyaret ederek ABD ve Çin arasında büyük krize yol açan ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi, tam da Azerbaycan-Ermenistan sınırının ısındığı bir dönemde Ermenistan’a gitti.

Pelosi, bugün Ermenistan’da yaptığı konuşmada Azerbaycan’ı hedef alırken, Türkiye’nin de tepkisini çekecek açıklamalara imza attı. Pelosi, ‘Azerbaycan’ın ‘yasadışı’ saldırılarını kınadığını’ belirtirken, “Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırılarının” ardından Erivan ziyaretinin kendisi için özel bir önem taşıdığını söyledi.

‘SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ’

Pelosi, sınırdaki çatışmalarla ilgili Azerbaycan’ı suçlarken, “Sınır çatışmalarının Azeri saldırıları tarafından tetiklendiği açık. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz” dedi. Pelosi, ABD’nin bölgede etkisini artırması gerektiğinin altını çizdi. Pelosi, ‘Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan’ın yanındayız.” dedi.

Pelosi’nin açıklamalarına Bakü ve Ankara yönetimlerinden gelecek tepki şimdiden merak konusu olurken, ABD Temsilciler Meclis Başkanı’nın konuşmaları yeni bir krizin fitilini ateşleyeceğe benziyor…

ERMENİ LOBİSİ ABD’DE BASKIYA BAŞLADI

Ermenistan, dün Azerbaycan ile yeni çatışmaların ardından ateşkes ilan edildiğini duyururken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı 79 Azeri askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise önceki gün 135 Ermeni askerinin öldüğünü söylemişti. Son gerilim, iki ülke arasında 2020 yılından bu yana görülen en şiddetli çatışma oldu ve savaş endişelerine yol açtı.

ABD’de güçlü olan Ermeni lobisi, bu hafta ABD yönetimine Ermenistan’a destek verme çağrısı yapmıştı. Amerikan Ermeni Topluluğu Başkanı Anthony Barsamian, Azerbaycan’ın son çatışmada uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek “Ermenistan Ukrayna’yla aynı ilgiyi görmüyor” dedi.

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