Tayvan’da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Tayvan’da, son 24 saatte tespit edilen 46 bin 536 yeni corona virüsü vakası ile salgının başlangıcından bu yana 1 günde en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr

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Tayvan’da corona virüsü vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung yaptığı açıklamada, son 24 saatte 46 bin 536 Covid-19 vakası tespit edildiğini, bu sayının şimdiye kadar 1 günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğunu bildirdi. Bakan Chen, toplam vaka sayısının ise 314 bin 983’e ulaştığını aktardı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Chen, toplam can kaybının 907'ye yükseldiğini belirtti.

Merkezi Salgın Komuta Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre hayatını kaybedenler 40-99 yaşları arasında ve kronik hastalığa sahip.

Tayvan'da en çok vaka sayısı başkent Taipei ve çevresindeki Yeni Taipei’de tespit edildi. Sağlık Bakanı Chen, corona virüsü salgınında henüz günlük en yüksek vaka sayısına ulaşılmadığını ve tahminlerine göre mayıs ayının ilerleyen günlerinde günlük 100 binin üzerinde vaka tespit edileceğini söyledi.

Tayvan'da yayılan corona virüsünün Omicron mutasyonu olduğu ve hastalanan kişilerin yüzde 99,75’inin hafif belirtiler gösterdikleri öğrenildi.

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