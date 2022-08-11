Tayvan’dan gerilimi artıracak açıklama: Çin’e ait savaş uçakları ve gemiler görüldü

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı tatbikatlarını dün tamamlandığını duyururken, Tayvan Savunma Bakanlığı, bugün Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, yerel saatle 17.00 (Türkiye saati ile 10.00) itibarıyla 21 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 11’inin Tayvan Boğazı’nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğu, 6 SU-30, 4 J-11 ve 1 JH-7 savaş uçağının boğazı ikiye ayıran itibari ‘orta çizgiyi’ geçtiği aktarıldı.

11 FÜZE TAYVAN ÇEVRESİNDEKİ SULARA DÜŞMÜŞTÜ

Bakanlık, Pelosi’nin adayı ziyaret ettiği 3 Ağustos’ta 27, ziyaretin ardından tatbikatların başladığı 4 Ağustos’ta ise 22 Çin savaş uçağının Tayvan çevresinde görüldüğünü, aynı gün Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan çevresindeki sulara düştüğünü bildirmişti.

Ayrıca 5 Ağustos’ta 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin, 6 Ağustos’ta 20 uçak ve 14 geminin, 7 Ağustos’ta 66 uçak ve 14 geminin, 8 Ağustos’ta 39 uçak ve 13 geminin, 9 Ağustos’ta ise 45 uçak ve 10 geminin, 10 Ağustos’ta ise 36 uçak ve 10 geminin ada çevresinde görüldüğü duyurulmuştu.

Çin’in 4-7 Ağustos’ta düzenleyeceğini açıkladığı tatbikatlar, egemenlik ihtilafı içinde olduğu adanın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı alanlar, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti.

Tatbikatlarla ilgili yayımlanan hava ve deniz güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi 7 Ağustos’u izleyen gece saatlerinde dolmasına rağmen, Çin ordusu tatbikatları 8 ve 9 Ağustos’ta da sürdürdüğünü açıklamıştı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Şi Yi, dün yaptığı açıklamada, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların sona erdiğini duyurmuştu. Sözcü Şi, Tayvan Boğazı’ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI’NIN ZİYARETİ

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, adayı topraklarının parçası olarak gören Pekin’in tepkisini çekmişti. Çin, 2-3 Ağustos’taki ziyaretin ardından ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997’de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan’ı ziyaret etmişti.

TAYVAN, ÇİN’İN ÖNERİSİNİ REDDETTİ

Tayvan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Joanne Ou yaptığı açıklamada, bir yandan ada çevresinde askeri tatbikatlar yaparken barışçı birleşme mesajları vermenin inandırıcı olmadığını vurguladı.

Pekin’in yayımladığı siyaset belgesinin, iki tarafın özerk varlığını görmezden gelerek Tayvan’ı Çin’in parçası saymasını protesto ettiklerini belirten Sözcü Ou, “Ana karadaki komünistler hiçbir zaman Tayvan’a hükmetmemişlerdir. Tayvan’ın egemenliği, 23,5 milyonluk Tayvan halkına aittir. Tayvan halkı Pekin’in tek ülke iki sistem önerisine dayalı birleşmeyi kabul etmeyecektir” yorumunda bulundu.

Ou, Pekin’in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin adayı ziyaretini bahane ederek provokatif eylemlere giriştiğini, tatbikatlarla askeri güç gösterisi yaptığını, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla Tayvan’ı yıldırmaya çalıştığını, yalnızca Tayvan’ı değil bölgesel barışı da tehdit ettiğini belirterek, “Asıl uluslararası oyun bozan, bölgesel istikrarsızlığı yaratan Çin’dir” ifadesini kullandı.

Tayvan’ın Ana Kara İlişkileri Konseyi de “siyaset belgesinin, hüsnükuruntu dolu olduğunu ve olguları görmezden geldiğini” savundu.

Açıklamada, “siyaset belgesinin, Komünist Parti’nin ulusal kongresi öncesinde ana kara halkına Pekin otoritelerinin Tayvan konusunda bir şeyler yaptığı izlenimi uyandırmak için hazırlandığı” görüşü dile getirildi.

Konsey, “tek ülke iki sistem” önerisinin kabul edilemeyeceği, bunun seçenek olamayacağı görüşünün Tayvan’da uzun süredir hakim olduğunu vurguladı.

Çin Devlet Konseyine bağlı Tayvan İlişkileri Dairesinin Sözcüsü Ma Şiaoguang ise iktidardaki Demokratik İleri Parti’nin siyaset belgesine yönelik eleştirilerini “karalama çabası” diye niteledi.

“Tek ülke, iki sistem” modelinin barışçı ve samimi bir birleşme çağrısı olduğunu belirten Sözcü Ma, sonunda tüm Tayvan halkı tarafından benimseneceğine inandığını dile getirdi.

Çin yönetimi dün yayımladığı Tayvan siyaset belgesinde, ada ile ana kara arasındaki ideolojik ve sosyal farklılıkların tanınması temelinde “barışçı yeniden birleşme” hedefini vurgulamıştı. Belgede ‘tek ülke, iki sistem’ anlayışının, en kapsayıcı çözüm olacağı görüşüne yer verilmişti.

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, adayı topraklarının parçası gören Pekin’in tepkisini çekmişti. Çin, 2 ve 3 Ağustos’taki ziyaretin ardından ada çevresinde askeri tatbikatlara başlamıştı. İlk başta 4-7 Ağustos’ta düzenleneceği açıklanan tatbikatlar, öngörülen takvimin ötesinde sürdürülmüştü. AA

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