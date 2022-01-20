TBMM Başkanı Şentop, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı’yla bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile konsey binasında bir araya geldi. Görüşmeye, parlamento heyeti de katıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye ile BAE’nin, geçmişe dayanan bir ilişkisinin olduğuna işaret ederek, “Bugün yeni ve dinamik bir döneme girmiş bulunuyoruz. Ekonomik ve ticari olarak da ciddi ilişkilerimiz mevcut” dedi.

Şentop, iki ülke arasında her alandaki ilişkilerin ileri düzeye taşınması gerektiğini vurguladı. BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Ghobash ise Türkiye ile mevcut ilişkilerin çok daha ileri düzeye taşınmasını umduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Şentop ve parlamento heyeti, görüşme sonrasında Genel Kurul Salonunu gezdi, Ghobash’ın onurlarına verdiği yemeğe katıldı.

Öte yandan görüşme öncesinde Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Wahat Al Karama Şehitliğini ve Şeyh Zayed Camisi’ni ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı.

İlginizi Çekebilir Dışişleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri açıklaması