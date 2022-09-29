TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Budapeşte'deki temasları kapsamında son olarak Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şentop, Türkiye’nin, NATO, AB ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere, çok taraflı platformlarda Macaristan ile iş birliği ve dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ve Türkiye’nin gösterdiği çabayı aktaran Şentop, Ukrayna savaşının özellikle enerji konusunu olumsuz etkilediğini ifade etti.

Şentop, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini güvence altına alacak kalıcı ve adil bir barışın bir an önce sağlanması için elimizden gelen her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Şentop, Türkiye’nin dengeli politikasını sürdüreceğini ifade ederek, “AB ülkeleri gibi bir tutuma girseydik, uzlaştırma pozisyonumuz olmazdı” diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, göç sorununa değinirken de, “Avrupa kendisine biraz uzak olduğu için kendisini güvende hissediyordu ama Rusya-Ukrayna olayı, bundan uzak olamayacağını gösterdi. Göçle ve göçmenlere harcanan para ile göçmenleri kendi ülkelerinde yaşatabiliriz. Türkiye’yi bir göçmen deposu olarak görüp o sınırların dışına çıkmasınlar diye bakmak yanlış” dedi.