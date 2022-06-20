Teksaslı Cumhuriyetçiler: Biden, ABD’nin meşru başkanı değil

Teksaslı Cumhuriyetçiler, Kasım 2020’deki seçimlerde Joe Biden’ın başkan seçilmesini meşru bulmadıklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD'nin Teksas eyaletinde Cumhuriyetçi Parti’nin hafta sonunda düzenlediği toplantılarda, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın “seçimlerin çalındığı” iddiasına destek geldi.

Parti toplantısında yapılan oylama sonucu açıklanan bildiride, “2020 devlet başkanlığı seçiminin onaylanan sonucunu reddediyor, görevdeki Başkan Joseph Robinette Biden Jr.'ın Birleşik Devletler halkı tarafından meşru olarak seçilmediğine hükmediyoruz” dendi.

Bildiride ayrıca, “Eşcinsellik anormal bir hayat tarzı seçimidir” ifadeleri yer aldı.

CUMHURİYETÇİLERİN ÇOĞU SEÇİMLERİN ‘ÇALINDIĞINA’ İNANIYOR

Biden'ın seçimleri usulsüz şekilde kazandığı iddiası Trump tarafından birçok defa dile getirilmiş, eski başkanın yüzlerce destekçisi geçen sene 6 Ocak'ta ABD Kongresi'ni basarak seçim sonucuna itiraz etmişti. ABD tarihinin en karanlık olaylarından biri olan baskında 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Teksas, ABD'de Cumhuriyetçi Parti'ye desteğin en yüksek olduğu eyaletler arasında yer alıyor.

Reuters/Ipsos tarafından düzenlenen yeni bir ankete göre, Cumhuriyetçilerin yaklaşık üçte ikisi başkanlık seçimlerinin “çalındığına” inanıyor. Bugüne kadar bu iddiayla açılan davalar ise, seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair herhangi bir kanıt olmadığı belirtilerek reddedildi.

İlginizi Çekebilir Trump, Kongre baskını duruşmalarını yerden yere vurdu: Kanguru Mahkemesi

İlginizi Çekebilir Kongre baskını duruşmaları başladı: Trump'a 'darbe girişimi' suçlaması