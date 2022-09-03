‘Temizlik hastası’ Melania Trump, FBI baskını sonrası iç çamaşırlarını çöpe attı

FBI’ın devlete ait gizli belgeleri aramak için eski ABD Başkanı Donald Trump’ın evine yaptığı baskın, eski First Lady’ye pahalıya mal oldu.

Sozcu.com.tr

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FBI'ın başkanlık görevinden ayrılırken bazı gizli belgeleri de evine götürdüğü düşünülen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine yaptığı baskınının yankıları sürüyor. Trump'ın Florida'nın Mar-a-Lago bölgesindeki villasında yapılan aramada çok sayıda gizli belge bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Olay yeniden başkanlığa aday olacağı konuşulan Trump'ın sert açıklamalar yapmasına yol açarken, Trump'ın eşi Melania Trump'ın da özel eşyalarının kurcalanmasından çok rahatsız olduğu belirtildi.

Eski First Lady'nin arkadaşları, basına yaptıkları açıklamada Melania Trump'ın “temizlik hastası” olduğunu ve arama sonrası eşyalarını yerlerde görünce neredeyse sinir krizi geçirdiğini anlattı. Eski First Lady'nin normalde eşinin bile eşyalarına dokunmasına izin vermediğini aktaran kaynaklar, Trump'ın olay sonrası tüm iç çamaşırlarını çöpe atıp büyük bir alışveriş yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Donald Trump da evine yapılan baskına verdiği tepkide “First Lady'nin dolaplarını ve kıyafetlerini karıştırdıklarını öğrendim. Her şeyi dağıtıp bırakmışlar” demişti.

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