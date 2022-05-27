Teksas polisi: Saldırgan ilkokula girdiğinde, kapıda güvenlik görevlisi yoktu

ABD'nin Teksas eyaletinde önceki gün bir bir ilkokulda 19’u çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, yeni detaylar da ortaya çıktı. Texas Emniyet Müdürlüğü, saldırganın binaya girerken hiçbir engelle karşılaşmadığını yazdı.

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Son dönemde silahlı saldırı vakalarının artış gösterdiği ABD, Teksas’taki bir ilkokulda 19’u çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği saldırının şokunu yaşıyor.

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, Texas Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Victor Escalon, genç yaştaki saldırgana kapıdaki silahlı güvenlik görevlilerinin engel olmadığını, kapının kilitli olup olmadığının bile bilinmediğini söyledi.

Escalon, görgü tanıklarının, polisin Uvalde Robb İlkokulu’na giren silahlı kişiye müdahale etmekte tereddüt ettiklerini iddia etmesiyle ilgili olarak ise polisi savundu.

Ancak yapılan son açıklamaların daha önceki açıklamalarla çelişkili olması dikkat çekti.

Victor Escalon, yaptığı açıklamada, silahlı kişinin kapıdaki güvenlik görevlilerinden birini vurarak içeri girdiği yolundaki ilk haberlerin doğru olmadığını, aslında saldırgan geldiğinde okulun içinde hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmadığını söyledi.

‘DÖRT DAKİKA SONRA MÜDAHALE EDİLDİ’

Escalon polislerin okulun içine 11.40’da saldırganın okula girmesinden dört dakika sonra girdiğini ekledi.

Fakat saldırgan, bundan ancak bir saatten fazla bir süre sonra, ABD Sınır Muhafaza gücü taktik ekiplerinin olay yerine ulaşmasından sonra öldürülerek durdurulabildi. Escalon müdahale gücünün, üzerlerine ateş açılması yüzünden binaya hemen giremediğini söyledi.

Olay sırasında çekilen görüntülerde, çaresizlik içindeki ailelerin, polisi biran önce içeri girmeye, müdahale etmeye zorladıkları, tartıştıkları görülmüştü.

VELİLER DURUMA ÖFKELİ

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, veliler duruma oldukça öfkeli. Saldırıya uğrayan ilkokulda iki çocuğu olan bir baba, Jesse Jimenez, BBC’ye çocuklarının nasıl korku içinde saklanarak katliamdan kurtulduklarını anlattı:

“Oğlum bana doğru koştu ve kurtulamayacağını sandığını söyledi. Bir daha beni ve annesini hiç göremeyeceğini düşünmüş. Kızım ne olduğunu bile anlayamamış. Bunun bir tatbikat mı gerçek mi olduğunu bile bilmediğini anlattı.”

Perşembe günü, öldürülen öğretmenlerden Irma Garcia’nın eşi Joe Garcia kalp krizi geçirerek hayatını yitirmişti.

Kızı saldırıda ölen bir baba da Associated Press haber ajansına, polisin müdahale etmemesine duyduğu öfkeyle, o sırada, dışarda bekleyen diğer insanlarla beraber okula dalmayı bile düşündüğünü anlattı.

Çocuklardan birinin annesi Angeli Rose Gomez Wall Street Journal gazetesine, olay sırasında diğer anne abalarla birlikte polisin binaya girip müdahale etmesini talep ettikleri sırada, polise engel olmakla suçlanarak kısa bir süre kelepçelendiğini söyledi.

‘ACILI BABAYA BİBER GAZI SIKTILAR’

Gomez, çılgına dönmüş bir babanın bir polis tarafından yere savrulduğunu, bir başka babaya biber gazı sıkıldığını, bir diğerinin ise daha sonra elektroşok tabancasına maruz kaldığını söyledi.

“Polis hiç bir şey yapmıyordu. Çitlerin dışında bekliyorlardı. Hiç bir yere gidecekleri yoktu” diyen Gomez, kelepçesi çıkarıldığında okul çitlerinin üzerinden atlayıp iki çocuğunu kurtarmak için içeri koştuğunu anlatıyor.

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