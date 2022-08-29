The Times gazetesi tek tek saydı: Rus oligarklar Türkiye’de

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Times, kapsamlı bir araştırma ve analize imza attı. Gazete, son dönemde yaptırım uygulanan Rus oligarkların milyarlarca dolar değerindeki yatlarının yeniden Türkiye karasularına girdiğine dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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İngiliz The Times gazetesi, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla yaptırım uygulanan Rus oligarkların lüks yatlarını ve gemilerini yeniden Türkiye karasularında saklamaya başladığını yazdı. Bir araştırma yapan ve güncel verileri analiz eden gazete, toplam değeri milyarlarca dolar olan gemilerin Ege ve Akdeniz kıyılarında demir attığını yazdı.



Gazete yatların 3’ünün Bodrum’un 20 mil açığında demir attığını yazarken, “Yaptırım uygulanan oligarklara ait en az 9 yat Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarında bekliyor” yorumunu yaptı. Türkiye’de bekleyen gemilerin yaklaşık değerinin 2.5 milyar dolar olduğuna dikkat çeken gazete bir detayı daha gözler önüne serdi.

Bu lüks yatların geçen yılki konumlarını mercek altına alan gazete geçen yıl aynı dönemde bu gemilerin hiçbirinin Türkiye’de olmadığına dikkat çekti. Geçen yıl bu gemilerin büyük çoğunluğu Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan’da demirlemişti.

Aralarında Roman Abramoviç’in de olduğu çok sayıda oligarkın lüks teknelerinin Türkiye açıklarında olduğu belirtilirken oligarkların lüks araçlarında olup olmadığına dair bir açıklama ise yapılmadı.

Öte yandan gazete, Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlığın artmasının Batı’da endişe yarattığını da hatırlattı. Rus oligark Leonid Mikhelson’a ait Pacific isimli lüks yatın da Karayipler’den Türkiye’ye geldiğini ve yolculuk sırasında takip sistemini devre dışı bıraktığı da belirtildi.

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