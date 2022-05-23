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THY’den Belçika uçuşlarıyla ilgili açıklama 

Türk Hava Yolları (THY), corona virüsü önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Belçika'nın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

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THY’den Belçika uçuşlarıyla ilgili açıklama 

THY’nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Belçika’ya seyahat edecek yolculara; ülkede uygulanan COVID-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, “Belçika’ya girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler” ifadelerine yer verildi. (DHA)

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