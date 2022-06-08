Toplu taşımada rezalet: Tacizci genç kadını böyle kameraya aldı

Trenle yolculuk eden 21 yaşındaki genç bir kadın yanına oturan adamın kendisini 20 dakika boyunca kameraya kaydettiğini fark etti. Sosyal medyada adamı ifşa eden genç kadın, "Ben de onu çekmeye başlayınca hemen trenden indi" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’de son dönemde kadınlara yönelik taciz ve cinsel saldırı haberleri iyice artarken benzer bir olay Yeni Zelanda’da yaşandı…

Ueni Zelanda’da Te Awamutu’dan Queensland’a bir arkadaşını görmeye trenle giden 21 yaşındaki Shinae isimli bir kadın trene bindikten bir süre sonra bir gariplik fark etti.

Vagonda oturduğu sıranın karşı koridorunda oturan bir adamın kendisini cep telefonuyla kameraya aldığını fark etti. Bir anda ne yapacağını bilemeyen ve vagonun da boş olmasından dolayı endişelenen kadın bir süre sonra adama kendi silahıyla saldırmaya karar verdi.

Genç kadın cep telefonunu çıkarıp adamın videosunu çekmeye başladı. Adam bir süre kameraya çekildiğini anlamazken durumu fark edince hemen apar topar vagon kapısına giderek ilk durakta indi.

O anları sosyal medyadan paylaşan Shinae, “Adam sessizce bana bakıp video çekiyordu. Çok rahatsız hissettim. Tahminen yaklaşık 20 dakika boyunca beni kameraya çekti” dedi.

Genç kadın, “Ona tepki göstermek istedim fakat nasıl tepki vereceğini bilemediğim için sadece telefonumu çıkarıp kameraya çektim. Daha sonra da TikTok’ta paylaştım” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Ülkeyi karıştıran PKK yanlısı İsveçli siyasetçi resmen tehdit etti, taleplerini sıraladı

İlginizi Çekebilir Korkunç olay: İngiliz turist, dünyaca ünlü plajda tecavüze uğradı