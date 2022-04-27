Transdinyester’de gerilim sürüyor: “Ukrayna’dan ateş açıldı”
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Moldova’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Rusya destekli Transdinyester bölgesinde de gerilim büyüyor.
Moldova’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Rusya destekli Transdinyester bölgesinin İçişleri Bakanlığı, dün gece Ukrayna'dan sınırdaki bir köye ateş açıldığını duyurdu.
Bölgedeki bir mühimmat deposunun hedef alındığını kaydeden bakanlık, Ukrayna'dan bölgeye insansız hava araçları gönderildiğini de bildirdi.
Ukrayna'yla sınırı bulunan Rusya yanlısı Transdinyester'de önceki gün ve dün patlamalar meydana gelmişti. Yerel yönetim olayları “terör saldırısı” olarak nitelerken Moldova da güvenlik önlemlerini artırmıştı.
Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev’in geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın güneyinde elde edilecek kontrolün Rusya'ya Transdinyester'e erişim imkanı sağlayacağını söylemesi kriz çıkarmıştı. Rus komutanın tartışma yaratan açıklamalarının ardından Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, Moldova Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.