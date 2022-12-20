Transneft: Almanya ve Polonya’dan petrol talebi aldık

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, petrol sevkiyatı için Almanya ve Polonya'dan 2023'e yönelik talep aldıklarını bildirdi.

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Transeft Başkanı Nikolay Tokarev, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e yaptığı açıklamada, Avrupa’nın 1 Ocak’tan itibaren Rusya’dan petrol almama kararı aldığını söyledi.

Söz konusu karara rağmen Rus petrolüne yönelik talebin sürdüğüne işaret eden Tokarev, “Polonyalı tüketicilerden gelecek yıla yönelik 3 milyon ton petrol için talepler aldık. Almanya da ilk çeyrek için başvurdu.” dedi.

Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık’ta, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda 5 Aralık’tan itibaren de Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uyguluyor.

Polonyalı ve Alman yetkililer ayrıca Rus petrolü ithalatını tümüyle durdurmayı planladıklarını açıklamıştı. (AA)