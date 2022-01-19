Tripadvisor kullanıcıları 2022’nin en popüler seyahat noktalarını seçti: İstanbul da listede
Dünyanın en büyük seyahat platformu TripAdvisor, 2022 yılının en popüler seyahat noktalarını seçti. Listede İstanbul da yer aldı.
Seyahat rehberliği platformu TripAdvisor, 2022 yılının en popüler seyahat noktalarını belirledi.
Kazananlar, 1 yıl boyunca dünyanın her yerindeki destinasyonlarda konaklama, restoran ve etkinlikler için Tripadvisor’daki gezginlerin yorum ve puanlarına göre belirlendi.
Buna göre, dünyadaki en popüler seyahat noktası Dubai olurken, onu sırasıyla Londra, Cancun ve Bali takip etti. Listede İstanbul da 8’inci sırada yer aldı.
İşte dünyanın en popüler seyahat noktaları;
1. Dubai
2. Londra
3. Cancun
4. Bali
5. Girit
6. Roma
7. Cabo San Lucas
8. Istanbul
9. Paris
10. Hurghada
11. Barcelona
12. Marakeş
13. Tenerife
14. Corsica
15. Yeni Delhi
16. Singapur
17. Edinburgh
18. Floransa
19. Jaipur
20. Cusco
21. Bangkok
22. Doha
23. Puket
24. Rio de Janeiro
25. Las Vegas
TripAdvisor tarafından mutlaka gezilmesi gereken yerler de kullanıcıların oyları ile belirlendi. İlk sırada İspanya’nın Mayorka kenti yer alırken, Kahire ikinci, Rodos üçüncü, Tulum dördüncü, Dubrovnik beşinci, İbiza altıncı, Natal yedinci, Tanzanya’da Arusha sekizinci, Türkiye’den Göreme ve Peri Bacaları dokuzuncu Yunanistan’ın Santorini Adası ise 10’uncu sırada yer aldı.
AVRUPA’NIN EN POPÜLER YERLERİ;
1. Londra
2. Girit
3. Roma
4. Istanbul
5. Paris
6. Barcelona
7. Tenerife
8. Corsica
9. Edinburgh
10. Floransa
11. Madrid
12. Lizbon
13. Amsterdam
14. Atina
15. Porto
16. Corfu
17. Madeira
18. Venedik
19. Prag
20. Liverpool
21. Malta
22. Belek
23. Budapeste
24. Krakow
25. Dublin
TripAdvisor, boğazına düşkün gezginler için de en iyi yemek destinasyonlarının listesini sıraladı. Kullanıcılar tarafından belirlenen liste ise şöyle;
EN İYİ YEMEK İÇİN;
1. Roma
2. Londra
3. Paris
4. Dubai
5. Barcelona
6. Madrid
7. Sao Paulo
8. New York
9. Bangkok
10. Singaour
11. Floransa
12. İstanbul
13. Lizbon
14. Valencia
15. Napoli
16. Kahire
17. Bordeaux
18. Cartagena
19. Lyon
20. New Orleans
21. Mexico City
22. Hanoi
23. Charleston
24. Marakeş
25. Hong Kong
EN POPÜLER ŞEHİR SEYAHATİ
1. Dubai
2. Londra
3. Rome
4. İstanbul
5. Paris
6. Barcelona
7. Marakeş
8. Madrid
9. Kahire
10. Yeni Delhi
11. Singapur
12. Edinburgh
13. Floransa
14. Jaipur
15. Abu Dabi
16. Cusco
17. Bangkok
18. Doha
19. Lizbon
20. Amsterdam
21. Las Vegas
22. Napoli
23. Udaipur