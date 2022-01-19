Tripadvisor kullanıcıları 2022’nin en popüler seyahat noktalarını seçti: İstanbul da listede

Dünyanın en büyük seyahat platformu TripAdvisor, 2022 yılının en popüler seyahat noktalarını seçti. Listede İstanbul da yer aldı.

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Seyahat rehberliği platformu TripAdvisor, 2022 yılının en popüler seyahat noktalarını belirledi.

Kazananlar, 1 yıl boyunca dünyanın her yerindeki destinasyonlarda konaklama, restoran ve etkinlikler için Tripadvisor’daki gezginlerin yorum ve puanlarına göre belirlendi.

Buna göre, dünyadaki en popüler seyahat noktası Dubai olurken, onu sırasıyla Londra, Cancun ve Bali takip etti. Listede İstanbul da 8’inci sırada yer aldı.

İşte dünyanın en popüler seyahat noktaları;

1. Dubai

2. Londra

3. Cancun

4. Bali

5. Girit

6. Roma

7. Cabo San Lucas

8. Istanbul

9. Paris

10. Hurghada

11. Barcelona

12. Marakeş

13. Tenerife

14. Corsica

15. Yeni Delhi

16. Singapur

17. Edinburgh

18. Floransa

19. Jaipur

20. Cusco

21. Bangkok

22. Doha

23. Puket

24. Rio de Janeiro

25. Las Vegas

TripAdvisor tarafından mutlaka gezilmesi gereken yerler de kullanıcıların oyları ile belirlendi. İlk sırada İspanya’nın Mayorka kenti yer alırken, Kahire ikinci, Rodos üçüncü, Tulum dördüncü, Dubrovnik beşinci, İbiza altıncı, Natal yedinci, Tanzanya’da Arusha sekizinci, Türkiye’den Göreme ve Peri Bacaları dokuzuncu Yunanistan’ın Santorini Adası ise 10’uncu sırada yer aldı.

AVRUPA’NIN EN POPÜLER YERLERİ;

1. Londra

2. Girit

3. Roma

4. Istanbul

5. Paris

6. Barcelona

7. Tenerife

8. Corsica

9. Edinburgh

10. Floransa

11. Madrid

12. Lizbon

13. Amsterdam

14. Atina

15. Porto

16. Corfu

17. Madeira

18. Venedik

19. Prag

20. Liverpool

21. Malta

22. Belek

23. Budapeste

24. Krakow

25. Dublin

TripAdvisor, boğazına düşkün gezginler için de en iyi yemek destinasyonlarının listesini sıraladı. Kullanıcılar tarafından belirlenen liste ise şöyle;

EN İYİ YEMEK İÇİN;

1. Roma

2. Londra

3. Paris

4. Dubai

5. Barcelona

6. Madrid

7. Sao Paulo

8. New York

9. Bangkok

10. Singaour

11. Floransa

12. İstanbul

13. Lizbon

14. Valencia

15. Napoli

16. Kahire

17. Bordeaux

18. Cartagena

19. Lyon

20. New Orleans

21. Mexico City

22. Hanoi

23. Charleston

24. Marakeş

25. Hong Kong

EN POPÜLER ŞEHİR SEYAHATİ

1. Dubai

2. Londra

3. Rome

4. İstanbul

5. Paris

6. Barcelona

7. Marakeş

8. Madrid

9. Kahire

10. Yeni Delhi

11. Singapur

12. Edinburgh

13. Floransa

14. Jaipur

15. Abu Dabi

16. Cusco

17. Bangkok

18. Doha

19. Lizbon

20. Amsterdam

21. Las Vegas

22. Napoli

23. Udaipur

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