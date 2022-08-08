Trump: ABD’nin en sağlıklı başkanıyım

2024’teki başkanlık seçimlerinde yeniden yarışması beklenen eski ABD Başkanı Donald Trump, sağlığının çok iyi olduğunu ve eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson’ın da “vücuduna bakmayı sevdiğini” söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığı ve son olarak Covid'e yakalanması ülkede tartışma yaratırken, eski Başkan Donald Trump kendini “ABD'nin bugüne kadarki en sağlıklı başkanı” ilan etti.

2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışması beklenen 76 yaşındaki Trump, Teksas'ta katıldığı Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda önceki gün yaklaşık 2 saat sahneden kalarak adeta şov yaptı. 2020'deki başkanlık seçimlerinin “çalındığı” iddiasını yineleyen Trump, Covid testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya giren Başkan Biden'ın sağlığına gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

Sağlığının çok iyi olduğunu ve eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson'ın da “vücuduna bakmayı sevdiğini” söyleyen Trump, “Vücudum çok güçlü. Jackson, bugüne kadarki en sağlıklı ABD Başkanı olduğumu söylüyor” dedi.

ABD'nin en yaşlı Başkanı olan 79 yaşındaki Biden'ın Covid testi dün negatif çıkmıştı. Öte yandan Biden'ın son dönemdeki gafları ve dil sürçmeleri, sağlığının yerinde olmadığı iddialarına yol açıyor. Anketlere göre ABD'lilerin büyük bölümü, Biden'ın yeniden başkan seçilmesine karşı çıkıyor.

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