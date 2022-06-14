Trump, Kongre baskını duruşmalarını yerden yere vurdu: Kanguru Mahkemesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili duruşma süreciyle “Kanguru Mahkemesi” diyerek dalga geçti. Eski Adalet Bakanı Bill Barr ise Trump’ın gerçeklikten tamamen koptuğunu düşündüğünü söyledi.

Sozcu.com.tr

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Dünyada şok etkisi yaratan 6 Ocak 2021’deki ABD Kongre baskınıyla ilgili duruşma süreci ülkede büyük ilgi çekerken eski Başkan Donald Trump duruşmayı “Kanguru Mahkemesi” diye niteledi.

Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a yenilen ancak oyların çalındığını öne sürerek yenilgiyi kabul etmeyen Donald Trump’ın destekçileri, 6 Ocak 2021’de Kongre binasına baskın düzenlemiş, olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Trump, baskından saatler sonra yayınladığı video mesajında seçim yolsuzluğu iddialarını tekrarlamış ve destekçilerine “Eve dönün” çağrısı yapmıştı.

ABD tarihinin en korkunç olaylarından biri olan olaylarla ilgili resmi duruşmalar geçen hafta başlamıştı. Kongre'de olayların soruşturulması için Demokratların öncülüğünde kurulan komite, ilk duruşmada Trump’ı “darbe girişimiyle” suçlamıştı.

“TRUMP GERÇEKLİKTEN TAMAMEN KOPMUŞTU”

12 sayfalık bir açıklama yayınlayan Trump, duruşmaların amacının ABD'lilerin dikkatini Biden yönetiminin yol açtığı felaketten uzaklaştırmak olduğunu savundu. “6 Ocak olaylarından 17 ay sonra Demokratlar çözüm üretmekten aciz” ifadelerini kullanan Trump, soruşturmayı yürüten komite üyelerini de vatana ihanetle suçlayarak amaçlarının 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olmasını önlemek olduğunu ifade etti.

Dünkü duruşmada video kayıt aracılığıyla ifade veren eski Adalet Bakanı Bill Barr ise, Trump'ın seçimlerin çalındığı yönündeki iddialarının temelsiz olduğunu yineledi ve “Bunları duyunca onun gerçeklikten tamamen koptuğunu düşündüm” dedi.

ARA SEÇİMLER SORUŞTURMANIN SONU OLABİLİR

Suçlamada bulunma yetkisine sahip olmayan komitenin duruşma sonrasında ABD seçim süreciyle ilgili reform önerileri sunmak amacıyla bir rapor hazırlaması bekleniyor.

Öte yandan Demokratların kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Kongre’de çoğunluğu kaybetmesi halinde, Cumhuriyetçilerin soruşturmayı hızla kapatabileceği de belirtiliyor.

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