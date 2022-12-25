Trump’ın yeni başkanlık kampanyasına ailesinden destek yok

Yayınlanan bir rapora göre, ABD eski başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, Trump'ın 2024 ABD Başkanlık seçimleri kampanyasını kötü etkileyen olaylara karşı gerekli desteği göstermedi.

Sozcu.com.tr

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New York dergisine göre, ABD eski başkanı Donald Trump’ın (76) 22 Kasım’da Yahudi karşıtı rapçi Kanye West ve milliyetçi Nick Fuentes ile 2024 ABD Başkanlık seçimleri kampanyası için verdiği akşam yemeğinin kamuoyuna duyurulmasından bu yana Kushner (41) çıkan fırtınayı dindirecek bir hamlede bulunmadı.

Trump, 15 Kasım’da arka arkaya üçüncü başkanlık kampanyasını duyurmadan önce, Kushner ve eşi Ivanka Trump, sürece katılmaya isteksiz olduklarını gizlemediler.

The Post’a konuşan bir kaynak, “Her ikisi de Washington’da kötü hissediyorlar ve geri dönüp kendilerini ve çocuklarını başka bir acı kampanyaya maruz bırakmak istemiyorlar” dedi.

“TAVSİYEYE İHTİYACIM YOK”

Kushner, Mar-a-Lago’da başlatılan kampanyanın başlangıcına katılırken eşi Ivanka yer almadı. Yaptığı açıklamada Ivanka Trump, “Küçük çocuklarıma ve bir aile olarak yarattığımız özel hayata öncelik vermeyi seçiyorum. Siyasete girmeyi düşünmüyorum.” dedi.



Trump ise 2024 ABD Başkanlık seçimleri lansmanındaki dikkate değer eksikliklere rağmen, tüm ailesinin onun arkasında olduğu konusunda ısrar etti.

“Ailemin tüm üyelerinin benimle olduğunu düşünüyorum. Bu, kampanya üzerinde çalışacakları anlamına gelmiyor ama her zaman %100 benimle birlikteler” diyen Trump, eleştirilen kampanyasıyla ilgili olarak da “Kimsenin tavsiyesine ihtiyacım yok! Oldukça iyiyim. Aksine tavsiye vermekte oldukça iyi olduğumu düşünüyorum.” dedi.

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