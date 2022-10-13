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Tüm dünyanın gözü Astana’da: Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Yayınlanma: 12:53 - 13 Ekim 2022 Güncellenme:
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Tüm dünyanın gözü Astana’da: Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Tüm dünyanın gözü kulağı bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'dan gelecek haberlere çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

İkilinin görüşmesi özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde büyük önem taşıyor. Bugün, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın ‘arabuluculuk' teklif etmesini beklediklerini belirtmişti. Uşakov, Erdoğan’ın Putin’e olası Rusya-Batı müzakerelerinin formatlarıyla ilgili tekliflerini resmen sunacağını söylemişti.

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