Tüm dünyanın gözü kulağı burada: Kraliçe’nin Platin Jübile’si başladı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümüne özel düzenlenen Platin Jübile kutlamaları, başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda askeri geçit töreni ile başladı. Kraliyet görevinden ayrıldıklarını açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle aylar sonra ilk kez kraliyet ailesi ile bir araya gelecek.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yıldönümü için düzenlenen 4 günlük Platin Jübile kutlamaları bugün Buckingham Sarayı’nda başladı. Bin 200’den fazla subay, asker, yüzlerce ordu müzisyeni ve 240 attan oluşan askeri geçit töreni, yerel saatle 10.00’da başladı.

Kraliyetten ayrıldıklarını açıklayarak çok ses getiren Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile töreni için İngiltere'ye gitti. Çocukları Archie ve Lilibet ile ilk defa kraliyet etkinliğine katılacak olan çifti, Kraliçe Elizabeth tarafından tesis edilen özel araç ile karşıladı.

Etkinliğe katılacak olan çiftin gelenekselleşen balkon fotoğrafında diğer kraliyet üyelerinin yanında yer almayacağı belirtildi. Prens Harry ve eşi Meghan Markle halen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını taşıyor olsalar da resmi düzeydeki kraliyet görevlerine devam etmiyorlar.

FOTOĞRAFI YAYINLANDI

Platin Jübile kutlamaları öncesi Kraliçe’nin resmi bir fotoğrafı da yayımlandı.

Ranald Mackechnie tarafından çekilen portre, bu yılın başlarında Windsor Kalesi’nde çekildi.

TÖREN ALANINDA ASKERİ GEÇİT

Askerler Buckingham Sarayı ve Tralfagar Meydanı arasında bulunan The Mall’da yürüyerek Atlı Askerler Geçit Töreni alanına gitti. Askerler daha sonra 260 yıllık bir gelenek olan Trooping the Colour adlı askeri töreni sürdürdü. Binlerce Londralı Tralfagar Meydanı'nda ve Buckingham Sarayı çevresindeki alanlarda askeri geçit törenini seyretti. Tören ayrıca Londra’daki St. James Park’a yerleştirilen büyük bir ekrana da yansıtıldı.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth için düzenlenen törene katılmak üzere Kraliyet ailesi üyeleri saat 10.30 sıralarında Buckingham Sarayı’na geldi.

Törenin ardından saat 13.00 civarında Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) uçuşu gerçekleştirildi. Kraliçe II. Elizabeth uçuşu izlemek üzere diğer kraliyet ailesi mensuplarıyla tekrar balkona çıktı. Kraliyet ailesi üyeleri arasında Galler Prensi Charles ve Cornwall Düşesi Camilla, Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton ve çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis de yer aldı. Kraliyet Hava Donanması 70 adet helikopterle uçuş yaparak uçuş sırasında gökyüzünde 70 rakamını oluşturacak şekilde yer aldı.

Helikopterlerden ayrıca Birleşik Krallık Bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz renkleri gökyüzünü renklendirdi.

ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

Ayrıca, Kraliçe Elizabeth’in Platin Jübile kutlamaları için bugün düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde Birleşik Krallık ve deniz aşırı topraklarının genelinde bin 500'den fazla ışık yakılacak. Birleşik Krallık'ta yıldönümü, düğün ve taç giyme gibi dönemlerde yapılan ışık yakma geleneği buradaki törenlerde de sürdürülecek.

Öte yandan 4 gün boyunca başkent Londra’nın yanı sıra ülke genelinde çeşitli kutlamalar yapılacak.

JÜBİLE KUTLAYAN İLK LİDER

Kraliçe II. Elizabeth, Birleşik Krallık tarihinde Platin Jübile’yi alan ilk hükümdar oldu. Birleşik Krallık tarihinde tahttaki 70’inci yıl dönümüne ulaşan hükümdarlara verilen Platin Jübile’nin yanı sıra, ayrıca tahttaki 25’inci yılını dolduran hükümdara Gümüş (Silver) Jübile, 40’ıncı yıl için Rugby Jübile, 50’inci yıl için Altın (Golden) Jübile, 60’ıncı yıl için Elmas (Diamond) Jübile, 65’inci yıl için Safir Jübile veriliyor. Jübile ise “yıldönümü” ve “sevinç” anlamına geliyor.

Birleşik Krallık monarşisinde 1760 ve 1801 yılları arasında hükümdarlık yapan III. George, 50’inci yılı için Altın Jübile almıştı. 1837 ile 1901 yılları arasında Birleşik Krallık hükümdarı olan Kraliçe Victoria ise 50’inci yıl için Altın Jübile ve 60’ıncı yılı için Elmas Jübile’yi almıştı.

PROTESTOLAR DAMGA VURDU

Öte yandan, Buckingham Sarayı’ndaki Platin Jübile kutlamaları sırasında taşkınlık yapan ve törenin düzenini bozduğu belirtilen birkaç kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Protestocular arasında Animal Rebellion adlı hayvan hakları savunucusu aktivist bir grubun da yer aldığı belirtildi.

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