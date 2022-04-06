Tunus ile Türkiye arasında kriz büyüyor: Tunus’tan Erdoğan’ yanıt geldi

Tunus'ta meclisin feshedilmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları iki ülke arasında tansiyonu yükseltti. Tunus Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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İç karışık ve belirsizliğin devam ettiği Tunus’ta yaşananlarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri iki ülke arasında gerilim yarattı…

Tunus’ta meclisin feshedilmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananları üzüntüyle izlediklerini açıklarken, “Seçilmişlerin bulunduğu Meclis’in feshi, Tunus’un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir” ifadesini kullanmıştı.

“KABUL EDİLEMEZ”

Erdoğan’ın sözlerine Tunus Dışişleri Bakanlığı bir yanıt verdi. Tunus Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Bu açıklamalar Tunus’un iç işlerine kabul edilemez bir müdahale” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, “Tunus, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadeleri karşısında şaşkınlığını belirtiyor… Bu açıklamalar kabul edilemez. Tunus dost ülkelerle yakın ilişki kurmaya hevesli olduğunu hatırlatır fakat kararlarının bağımsızlığına ve egemenliğini reddeden ülkelere karşı olacaktır” denildi.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman Jerandi de Twitter üzerinden, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü ve Tunus’taki Türkiye büyükelçisinin Tunus dışişleri bakanlığına çağrıldığını söyledi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, “Tunus’ta 30 Mart 2022 tarihinde Genel Kurul oturumu düzenleyen Halkın Temsilcileri Meclisi’nin feshedilmesini ve oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu gelişmelerin, Tunus’ta demokratik meşruiyetin tesisine yönelik sürdürülen geçiş sürecine zarar vermemesini ümit ediyor, seçimlere ilişkin açıklanan Yol Haritası’nın hayata geçirilmesine önem atfediyoruz” demişti.

Erdoğan açıklamasının devamında ise, “Demokrasi seçilmişler ile atanmışların birbirlerine saygısının tecessüm ettiği bir sistemdir. Tunus’taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu Meclis’in feshi, Tunus’un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir. Türkiye olarak, bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus’un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz” sözlerini kullanmıştı.

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