Turistik adada panik anları

Yunanistan’ın turistik Skiathos Adası’nda meydana gelen olayda plajın hemen yanındaki havalimanına inen uçağın çıkardığı türbülans ile turistler bulundukları yerden sürüklenerek 10 metre ileride denize düştü. Dehşet anlarını yine turistler görüntüledi, yaralananlar var.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Ege'deki turistik Skiathos Adası'na dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda; plajın 20 metre uzağındaki havalimanına inen bir Boeing tipi uçak iniş sırasında turbülansa girdi. Bu sırada plajda güneşlenen ve yürüyüş yapan turistlerden 10-12 tanesi sürüklenerek ve havada uçarak denize düştü. Olay 79 yaşındaki bir Alman turistin ağır yaralandığı ve olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri yönlendirildiği belirtildi.

ALMAN TURİST AĞIR YARALANDI

Ambulans ile Skiathos Sağlık Merkezi'ne kaldırılan turistin durumunun ciddiyetini koruduğu diğer yerden bir iki metre havalanarak denize düşen turistlerin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

UÇAKLAR İNSANLARIN ÜZERİNDEN PİSTE İNİYOR

Skiathos Havalimanı'nda uçaklar insanların 5-10 metre üzerinden piste inerken büyük tedirginlik yaşanıyor. Pistin plaja sadece 15-20 metre mesafede olduğu belirtildi. Bu nedenle havalimanının bulunduğu bölgenin birçok yerinde “Uçakların iniş ve kalkışlarında dikkatli olun bölgeye yanaşmayın” uyarı levhaları konulduğu buna rağmen birçok turistin inen uçağın yakınından fotoğraf çekebilmek için tehlikeyi göze aldığı belirtildi. 2019 yılında aynı şekilde 12 yaşındaki turist bir çocuk uçağın yarattığı hava türbülansı nedeniyle 30 metre uçtuktan sonra denize düşmüş ağır yaralanmıştı.

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