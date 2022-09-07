Turistik Korfu Adası’ndaki marinada milyon dolarlık yatlar alev alev yanıyor

Yunanistan’ın dünyaca ünlü Korfu Adası’ndaki bir marinada çıkan yangında milyon dolarlık yatlar alev alev yandı. Marina’da yangına yakın bölgede Türk bayraklı yatların da olması dikkat çekti.

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Yunanistan'ın dünyaca ünlü turistik adası Korfu'daki Gouvian Marina'da bugün akşam saatlerinde bir teknede çıkan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

EN AZ 7 YAT ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangına müdahale eden tekne sahipleri ile marina çalışanları yangının büyümesini önleyemedi. Ardından Korfu Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri denizden ve karada yangına müdahale ederken yangında ilk belirlemelere göre 7 yatın yandığı belirtildi.

TÜRK BAYRAKLI YATLAR DA VAR

Haberi okuyucularına adada yayın yapan www.kerkyrasimera.gr haber sitesi duyurdu. Alevlerin diğer yatlara sıçramaması için tekne sahipleri demir alarak limandan dışarı çıkarken yangına yakın bölgede Türk bayraklı yatlarında olması dikkat çekti. 30 itfaiye eri ile sekiz arazöz ve denizden iki yangın söndürme teknesinin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Yaklaşık 960 tekne kapasitesi ile Yunanistan’ın en büyük marinalarından biri olan Gouvian’da yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.