Turistleri taşıyan uçak kaybolmuştu: Enkaza ulaşıldı

Nepal'de dün 22 yolcu ve 3 mürettebatıyla kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı. Yetkililer, şu ana kadar 14 cesedin bulunduğunu, çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

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Dün Nepal’in turist kenti Pokhara’dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildiği ve kaybolduğu açıklanmıştı.

Olayın hemen ardından bölgeye arama kurtarma helikopterleri yönlendirilmiş ancak olumsuz hava koşulları helikopterlerin araştırma yapmasını engellemişti.

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tara Air şirketine ait uçakta 3 mürettebat ile birlikte 22 yolcunun bulunduğu aktarıldı.

Bugün yapılan açıklamada, kaza bölgesinde 14 cesede ulaşıldığı duyuruldu. Nepal Sivil Havacılık Otoritesi sözcüsü Deo Chandra Lal, bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Lal, “Hava çok kötü ama kaza yerine bir ekip götürmeyi başardık. Ama bir başka ekip gönderebilmemiz şu an için imkansız.” dedi.

Havayolu ve hükümet yetkililerine göre, uçakta dört Hindistan vatandaşı, iki Alman ve 16 Nepalli bulunuyordu.

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