Türk doktorlara Almanya’da bu soruları soruyor: İşte TUS yerine FSP’nin detayları

Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" dediği doktorlar soluğu Almanya'da alıyor... Türkiye'den kaçan Türk doktorlar Almanya'da çalışmak için TUS benzeri bir sınav olan FSP'ye giriyor. Sınavda sorulan sorular da ortaya çıktı.

Ali GÜLEN

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Türkiye’deki ekonomik koşullar, doktorlara, sağlık çalışanlarına saldırılar, daha iyi bir yaşam ve çalışma şartları nedeniyle Almanya'yı seçen Türk doktorların sayısı her geçen gün artıyor.

Türk doktorların hayali artık TUS (TIP'ta uzmanlık sınavı) değil, FSP (Fachsprachprüfung- Almanca uzmanlık sınavı).

Türkiye'de TIP fakültesine başlayan veya eğitimini sürdüren birçok Türk doktor, paralel olarak Almanca öğrenmeye başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ““Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz” dediği Türk doktorlar okul bitince de, Almanca uzmanlık sınavını verebilmek için kurslara başlıyor.

ALMANYA'YA NASIL GİDİYORLAR?

Türkiye'de dönem dönem yapılan bu sınav için kurslara giden Türk doktorlar, iş davetiyesi almışsa, sınav sonunda Almanya'da hemen göreve başlıyor.

Almanya'ya giden doktorların sayısı ise dönem dönem Türk Tabipler Birliği tarafından açıklanıyor. Şu ana kadar 4 bini aşkın Türk doktorun Almanya'ya gittiği sanılıyor.

Bu ülkeye gitmek isteyen doktorların oluşturdukları sosyal medya ağlarındaki doktor sayısı ise 10 bine yakın. Almanya'ya giden Türk doktorlar alanlarına, çalışma yıllarına, uzmanlıklarına göre 4000 ile 10.000 Euro arasında brüt maaş alıyorlar. Almanya'nın doktor açığını kapatıyorlar ve Türkiye'deki açık her geçen gün büyüyor.

İŞTE ÖRNEK SORULAR

Hazırlık kurslarında ve sınavlarında, doktorlara örnek vaka veriliyor ve bununla ilgili teşhis soruluyor, tedavi sürecini yazmaları ya da ne gibi testler gerektiği soruluyor.

İşte o örneklerden biri:

“Sayın meslektaşımız, Bayan Michaele Schutz 35 yaşında, 1.70 cm boyunda ve 95 kilo. Dün öğle saatlerinde karnının alt kısmında bir ağrı ve krampla bize geldi. Hastanın bildirdiğine göre, sabah karnının orta bölümünde başlayan ağrı, alt sağ tarafa doğru yayılmış. Ağrının derecesi sorulduğunda ’10 üzerinden 8′ diyor. Ayrıca ayağa kalktığında ağrısının daha da arttığını söylüyor. Ayrıca dünden beri başka semptomlardan da şikayetçi, bunlar bulantı ve kusmaymış. Hastanın önceki rahatsızlıkları; sırt ağrısı, baş ağrısı, çocukluğundan beri nefes darlığı ya da akciğer problemi, 13 yıl önce menisküs ameliyatı. Ayrıca daha önceki tedavilerde ateşi yükselmiş, tuvalete çıkışı normal ve hafif kırgınlığı varmış.”

Bu örnek soruların yanına, Türk doktor adaylarının notlar aldığı ve bazı kelimeleri tekrar ettiği de görülüyor.

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