Türk eşi Zübeyde’ye rant iddiası… Frankfurt Anakent Belediye Başkanı’na kötü haber

Kendisinden 29 küçük Türk eşi Zübeyde’ye rant sağlamakla suçlanan Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Feldmann hakkındaki iddianame kabul edildi. Feldmann'e istifa çağrıları büyürken, dosyada, kıyağın yanı sıra rüşvet ve yolsuzluk iddialarının olduğu da belirtiliyor.

Ali GÜLEN

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Almanya ve Avrupa'nın finans kenti olan Frankfurt'un Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann'e karşı savcılık iddianamesi, mahkeme tarafından kabul edildi. Frankfurt Başsavcılığı iddianameyi hazırlarken, Feldmann‘in bürosunda da arama yapmıştı.

Kendisinden 29 yaş küçük Ordulu bir Türk ailenin kızı olan Zübeyde Temizel ile 6 yıl önce evlenen Feldmann'in, evlenmeden önce, Zübeyde'nin ‘hak etmediği halde yüksek maaş ve lüks araba almasına’ göz yummakla suçlanıyor.

KAYIRMACILIK, RÜŞVET, YOLSUZLUK İDDİALARI

Feldmann'in ayrıca Zübeyde'yi çalıştıran AWO isimli kuruluştan seçim desteği sağladığı belirtilerek, ‘rüşvet ve yolsuzluk’ yaptığı öne sürülüyor. Frankfurt Başsavcılığı bu konularla ilgili 63 yaşındaki Feldmann'a karşı mart ayında iddianame düzenlemişti. Siyasal kayırmacılık, rüşvet ve yolsuzluk, sosyal yardım paralarının seçimde kullanılması iddialarını içeren savcılık dosyası, mahkeme tarafından kabul edildi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Feldmann, en son Eintracht Frankfurt'un, Avrupa Kupası maçından dönerken uçakta mikrofonu alıp “Yer ve uçuştaki hostesleri görünce hormonlarım kontrolden çıkıyor” demişti. Bu yüzden de cinsiyetçilik ile suçlanmıştı.

Zübeyde ile evliliğinden bir kızı olan Başkan Feldmann, yaklaşık iki yıldır Zübeyde'den ayrı yaşıyor ama resmen boşanmadılar.

Feldmann, kendisini Frankfurt'ta başkanlıkta tutan ortakları Yeşiller ve Liberaller ile, kendi partisi SPD'nin çağrılarına rağmen istifa etmemekte direniyor.

KATILIMIN AZ OLMASINI DİLİYOR

Feldmann, böyle direnir ve belediye meclisinde düşürülürse, karar Frankfurt halkının oyuna sunulacak. Feldmann de halk oylamasına kadar zaman kazanmaya çalışıyor. Feldmann’in en büyük umudunun halk oylamasına katılımın yüzde 40'ın altında kalması olduğu aktarılırken, bu şekilde olursa başkana güvensizlik oyu geçersiz sayılıyor.