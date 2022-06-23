Türk Hava Yolları: Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye uygulanan seyahat yasağı kalktı

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırmasıyla ilgili açıklamada bulunan Türk Hava Yolları, "Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye ve Türkiye üzerinden diğer uçuş noktalarına seyahat edebileceklerdir" duyurusunu yaptı.

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Türk Hava Yolları, Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan vatandaşı yolcularımızın dikkatine; Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesinin yayınladığı genelgeye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye’ye uygulanan seyahat yasağı 20.06.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye ve Türkiye üzerinden diğer uçuş noktalarına seyahat edebileceklerdir” bilgilendirmesinde bulunuldu.

Türk Hava Yolları açıklamasında, “Seyahat edeceğiniz ülkeye giriş koşulları için devam eden bağlantıyı ve en güncel bilgi için ilgili ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da büyükelçiliklerinden yapılan duyuruları kontrol etmenizi rica ederiz” ifadelerine yer verdi.

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