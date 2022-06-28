Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci toplantısı Viyana’da yapılacak
Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin Dördüncü Toplantısı, 1 Temmuz'da Viyana'da gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki dördüncü görüşme, 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir” denildi.
Türkiye ve Ermenistan 2021’in Aralık ayında ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atadıklarını açıklamıştı.
Özel temsilciler ilk olarak 14 Ocak’ta Moskova’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında doğrudan uçuşlar yeniden başlamıştı.