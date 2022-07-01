Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde yeni gelişme: Sınır açılıyor

Viyana'da gerçekleşen Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin Dördüncü Toplantısı'nda, Türkiye ve Ermenistan sınırının 3.ülke vatandaşlarına açılması için anlaşma sağlandı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin Dördüncü Toplantısı, 1 Temmuz’da Viyana’da gerçekleşti.

Toplantıda Türkiye ve Ermenistan sınırının 3.ülke vatandaşlarına açılması için anlaşma sağlandı. İki ülke arasında doğrudan hava kargo ticaretinin de başlayacağı kaydedildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir.

* Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir.

GEÇEN YIL NORMALLEŞME ADIMI ATILMIŞTI

Türkiye ve Ermenistan 2021'in Aralık ayında ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atadıklarını açıklamıştı.

Özel temsilciler ilk olarak 14 Ocak'ta Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında doğrudan uçuşlar yeniden başlamıştı.

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