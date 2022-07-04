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Türkiye, Haiti Devlet Başkanı suikastı zanlısının iade talebini reddetti

Türkiye'de mahkeme, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı soruşturması kapsamında Türkiye'de tutuklanan Samir Handal'ın Haiti'ye iade edilmeyeceğine karar verdi.

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Türkiye, Haiti Devlet Başkanı suikastı zanlısının iade talebini reddetti

Türkiye, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastına karıştığı iddiasıyla aranan bir kişinin iade edilmesi talebini reddetti.

Zanlı Samir Handal, geçen Kasım ayında ABD’den Ürdün’e gitmek üzere Türkiye’den geçerken tutuklanmıştı. Handal, Interpol’ün kırmızı bülteniyle aranıyordu. Ancak avukatlar daha sonra kırmızı bültenin kaldırıldığını söylemişti.

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Haiti’nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, geçtiğimiz yıl 7 Temmuz’da silahlı kişilerin evine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise’nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede “acil durum” ilan etmişti.

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