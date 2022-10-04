Türkiye-İsrail arasında normalleşme süreci: Yeni büyükelçi göreve başlıyor

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye'ye yeni büyükelçi atamasını onayladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye-İsrail ilişkilerinde son dönemde normalleşme kapsamında Türkiye’ye yeni büyükelçi atandı. İsrail Başbakanı Yair Lapid, yaptığı paylaşımda, Türkiye’ye yeni büyükelçi atandığını doğrularken, “Bu, Türkiye ile son bir yıldır üzerinde çalıştığımız ilişkileri onarmak için bir başka önemli adım” ifadelerinde bulundu.

Buna göre, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian Türkiye’nin yeni İsrail Büyükelçisi oldu. Lillian, 2015’ten 2019’a kadar İsrail’in Bulgaristan büyükelçiliğini yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı son açıklamada, “İsrail’le ilişkilerde yeni hükümette, yeni Cumhurbaşkanı tekrar yeni bir sayfa açma imkanı bulduk. Bu diyaloğun da faydasını gördük. Gerek ikili ilişkilerde gerekse bölgesel konularda ama özellikle de Filistin meselesinde de bu doğrudan temasın faydalarını görmeye başladık” demişti. Çavuşoğlu daha önce de İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamak için harekete geçtiklerini söylemişti.

İlginizi Çekebilir İngiltere Başbakanı Truss: 'İsrail'in büyük destekçisi ve siyonistim'

İlginizi Çekebilir İsrail Başbakanı'ndan Türkiye'yle normalleşme açıklaması