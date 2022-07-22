Türkiye tepki göstermişti… Rusya, Suriye’ye yardımları veto etme kararını savundu

Rusya, uluslararası kamuoyunun ve Ankara'nın tepkisini çeken “Türkiye’den Suriye’ye yardımları veto etme” kararını savundu. Geçici olarak aşılan kriz ocak ayında yeniden gündeme gelecek. Kriz aşılamazsa Türkiye sınırına yakın bölgelerde yaşayan 4 milyonu aşkın Suriyeli açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Sozcu.com.tr

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Rusya, bu ayın başında tepki çeken “Türkiye'den Suriye'ye yardımları veto etme” kararını savundu.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden milyonlarca Suriye vatandaşına insani yardım yapılmasına imkan tanıyan mekanizmanın süresinin uzatılmasına yönelik BM tasarısı, bu ayın başında BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya tarafından veto edilmişti. Rusya'nın vetosuyla milyonlarca Suriyelinin hayatta kalmasını sağlayan insani yardımların durma noktasına gelmesi büyük tepki çekmişti. Durumun Suriye'nin kuzeyindeki 4 milyondan fazla kişiyi gıda kriziyle karşı karşıya bırakacağı endişesi büyürken Türkiye de Rusya'nın bu adımına tepki göstermişti.

Rusya daha sonra Türkiye sınırında Suriye’ye yardımların 6 ay süreyle uzatılmasına yeşil ışık yakmış ve kriz geçici olarak aşılmıştı. Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladığını bildirmiş ve “Söz konusu BM mekanizması, kuzey batı Suriye’deki yaklaşık 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

RUSYA: TALEPLERİMİZ GÖRMEZDEN GELİNDİ

Rusya, tepkilere yol açan veto kararını savunarak Batı'yı “dünyayı yönetmek için ‘şeytanca' taktiklere başvurmakla suçladı. Rusya'nın BM nezdindeki Büyükelçi Yardımcısı Dimitri Polyanski, veto kararının gerekli ve haklı olduğu konusunda ısrar ederek Rusya'nın Türkiye'den Suriye'ye yardımlar konusunda bazı taleplerde bulunduğunu ifade etti.

Polyanski, yardımların Suriye'deki farklı çatışma bölgelerine ulaştırılmasını, ülkede yeniden yapılanma programları başlatılmasını, daha fazla şeffaflığı ve yardımların terör örgütlerinin eline geçmesinin engellenmesini istediklerini kaydetti. Rus yetkili, Batılı ülkelerin uzun süredir gündemde olan bu konuları görmezden geldiğini savundu.

ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Richard Mills ise Rusya'nın itirazları nedeniyle ocak ayında yeni bir tasarıya daha ihtiyaç duyacaklarını söyleyerek Moskova'yı Suriyelilerin hayatını tehlikeye atmakla suçladı.

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