Türkiye ve ABD hazine bakan yardımcılarından mali suçlarla mücadele görüşmesi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile iki ülke arasındaki mali suçlarla mücadele konusundaki teknik ve ekonomik iş birliği, küresel ekonomik gelişmeler, dünyada yükselen enflasyon ve fiyat stabilizasyonu için birlikte atılabilecek adımları görüştü.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo başkanlığındaki heyet, bakanlığı ziyaret ederek, Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile önce baş başa daha sonra da heyetler arasında görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki mali suçlarla mücadele konusundaki teknik ve ekonomik iş birliği değerlendirildi ve bu konuda sağlanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca güncel küresel ekonomik gelişmeler, dünyada yükselen enflasyon ve fiyat stabilizasyonu için birlikte atılabilecek adımlar da gündeme geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen enerji maliyetleri ve bunun doğrudan etkileri ele alındı ve her iki taraf da dünya ekonomisine etkilerin azaltılması için bu konuda atılabilecek adımlar hakkında görüşlerini beyan etti.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerde, her iki bakan yardımcısı da mali suçlarla mücadelede teknik konularda sağlanan ilerlemeden duyulan memnuniyeti dile getirdi. Teknik ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için daha yakın ve sık görüşmeler yapılması konusunda mutabık kalındı.