Türkiye ve BAE arasında savunma sanayii anlaşması

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında savunma sanayii işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. BAE’li temsilcilerin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na ziyaretinde iki mutabakat muhtırası imzalandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, resmi ziyaret için gittiği Abu Dabi’de BAE'nin Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile görüştü.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yoğunlaşan savunma sanayii işbirliği ilişkilerinin devamı olarak iki ülke devlet yetkilileri ve şirketleri Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, BAE Tedarik Kuruluşu TAWAZUN Ekonomik Konseyi CEO'su Tareq Al Hosani, üst düzey askeri yetkililer ve şirket yöneticileri katıldı.

İki ülke savunma sanayii ilişkilerinin geliştirilmesine dönük gerçekleşen toplantıda iki mutabakat muhtırası imzalandı. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ile BAE'deki muadil kuruluş EDDC (Emirates Defense Companies Council) arasında endüstriyel işbirliği konusunda, TR TEST ile Tawazun arasında ise test ve sertifikasyon konusunda mutabakat muhtıraları SSB Başkanı Demir ve TAWAZUN CEO'su Al Hosani şahitliğinde imzalandı.

Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii işbirliğini artırmaya dönük çalışmaların bir sonucu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat ayındaki BAE ziyaretinde iki ülke arasında Savunma Sanayii İşbirliği Niyet Mektubu imzalanmıştı. İmzalar SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Tawazun CEO'su Tareq Al Hosani tarafından atılmıştı. Bugün yapılan toplantı ve imzalanan mutabakat muhtıraları, bu niyet mektubunun bir sonucu olarak gerçekleştirildi.

BAKAN AKAR, BAE SAVUNMA BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile görüştü.

Akar, resmi ziyaret çerçevesinde gittiği Abu Dabi'de ilk olarak Savunma Bakanlığı'nı ziyarete etti. Samimi ve olumlu geçtiği ifade edilen görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

BAE Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı görüşmede, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de hazır bulundu. Görüşme sonrasında Bakan Akar, Wahat Al Karama Şehitliği'ni ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Akar, Şehitlik Özel Defteri'ni de imzaladı.

Akar'ın ziyareti Türkiye'den bir savunma bakanının 15 yıl sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

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