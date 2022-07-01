Türkiye ve Yunanistan arasında şimdi de ‘Turkaegean’ krizi

Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde büyüyen gerilim turizm alanına da sıçradı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (EUIPO), Türkiye’nin yurt dışına yönelik turizm tanıtımlarında “Turkaegean” markasını kullanmasına yeşil ışık yakması Yunanistan'da büyük tepkiye neden oldu.

Türkiye’nin “Turkaegean” markasını kullanmak için geçen temmuzda EUIPA’ya yaptığı başvuru, AB ofisi tarafından aralık ayında onaylanmıştı. Karar Yunan basınında son dönemde gündem olurken ülkede sert açıklamaları beraberinde getirdi.

Madrid'deki NATO Zirvesi'nde dün konuyla ilgili açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis “Ülkemizin turizm alanındaki imajı ve üretimiyle ilgili bu sorunu düzeltmek için yasal yollara başvurma seçeneğimiz var” dedi.

‘ÖNLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM’

Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis de Türkiye'nin bu hamlesinden geç haberdar olduklarını ve yanıt vermekte geciktiklerini söyleyerek özür diledi. Devlet televizyonu ERT'ye konuşan Georgiadis, “Bunu önlemek için elimden geleni yapacağım” diyerek soruşturma talimatı verdi.

Yunanistan Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, söz konusu karara karşı yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

Yunan basınına göre Türkiye, “Turkaegean: Mutluluk Sahili” kampanyası için aynı başvuruyu ABD Ticari Marka Ofisi'ne de yaptı ancak buradan ret cevabı aldı.

Özellikle yaz aylarında turizm gelirlerine büyük öncelik veren Yunanistan, son dönemde Ege Adaları konusunda Türkiye'yle gerilim yaşıyor. Artan tansiyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in katıldığı Madrid'deki NATO Zirvesi'ne de yansımış, iki isim yan yana gelmemişti.

Erdoğan, zirve öncesinde “Miçotakis'le görüşecek misiniz?” sorusuna “O kapıyı kapattık. Bitti o iş” yanıtını vermişti.

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