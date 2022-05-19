Türkiye ‘veto’ edeceğini açıklamıştı! Biden, İsveç ve Finlandiya’dan NATO açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliği için Kongre’ye talimat verdiğini ifade ederek, “Kongre’de her iki ülkenin de NATO üyeliği için onay sürecini başlatıyorum” dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı ise, "Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız. Türkiye ile görüşmeye açığız" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, veto edeceğini açıklamasından sonra Hırvatistan’dan da benzer sözler geldi ve İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliği krizi büyüdü.

Yaşanan bu gelişmelerin ardındansa ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’daki İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

BİDEN: TALİMAT VERDİM

Görüşmenin sona ermesinin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Biden, ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini güçlü şekilde desteklediğini ifade etti.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği için Kongre'ye talimat verdiğini ifade eden Joe Biden, “Kongre'de her iki ülkenin de NATO üyeliği için onay sürecini başlatıyorum” dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'nun tüm şartlarını karşıladığını belirten Biden, “NATO'ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır. NATO'nun amacı saldırganlığa karşı savunmadır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE DİYALOG ÇAĞRISI

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise Türkiye ile görüşmeye hazır olduklarını ifade ederek, “Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ilişkileri olmuştur. Terörü her şekliyle lanetliyoruz. Türkiye’nin tüm endişesini gidermeye açığız. Türkiye’nin güvenliğine bağlı olacağız, teröre destek vermiyoruz” dedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da, 200 yıllık bir askeri tarafsızlığın ardından İsveç'in yeni bir yol seçtiğini belirterek, “Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırı bizim için her şeyi değiştiren bir andı. İsveç halkının güvenliğini NATO içerisinde en başarılı şekilde korunacağını düşünüyoruz. Her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz” ifadelerini kullandı.

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