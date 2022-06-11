Türkiye-Yunanistan gerginliği büyürken ABD’den yeni açıklama

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde karşılıklı açıklamalar gerilimi tırmandırırken, bugün ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan son dönemde yaşananlarla ilgili açıklama geldi.

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Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerginlik tırmanırken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir kez daha Yunanistan’ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder.” demişti. Yunanistan bunun üzerine Türkiye karşıtı lobicilik ile görevlendirdiği diplomatlara dağıttığı 16 haritayı yeniden gündeme getirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Ege’deki adaları silahlandırarak anlaşmaları ihlal ettiğini söylemişti.

İki ülke arasında gerilim tırmanırken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara’nın son açıklamalarına yanıt niteliğinde bir mesaj yayınladı.

‘GERİLİMİ TIRMANDIRABİLECEK SÖYLEMLERDEN KAÇINMAYA ÇAĞIRIYORUZ’

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, “Tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı ve korunmalıdır. NATO, Yunanistan ve Türkiye’deki müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği sağlamak için birlikte çalışmaya ve anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözmeye davet etti. Biz de müttefiklerimizi gerilimi daha da tırmandırabilecek söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Yunanistan ve Türkiye, ABD’nin hem güçlü ortakları hem de önemli NATO müttefikleridir.” dedi.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha önce 2 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada Yunanistan’ın Ege adalarındaki egemenliğinin sorgulanamaz olduğunu açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, “Yunanistan’ın bu adalardaki egemenliği şüphe götürmez” demişti.

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