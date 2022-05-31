Türkiye-Yunanistan gerginliği: Miçotakis, Türkiye’yi suçladı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye ile yaşanan gerginlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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İlişkilerin bir iyi bir kötü seyrettiği Ankara-Atina hattında son dönemde gerginlik tırmanırken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e yönelik “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” çıkışıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Son olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği zirvesine katıldı. Burada konuşan Miçotakis, Türkiye’yi suçlarken, hamlelerinin “doğu Akdeniz bölgesinde istikrarsızlaştırıcı bir faktör olarak” gündeme getireceğini söyledi.

Miçotakis, “Yunanistan bu zorluklarla kararlılıkla yüzleşiyor. Biz uluslararası hukuka bağlı bir ülkeyiz. Güçlü müttefiklerimiz de var. Kimsenin egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza meydan okumasına izin vermeyiz” dedi.

AB ÜLKELERİ ANLAŞMAYA YAKIN

Yunanistan başbakanı ayrıca, AB’nin “Rusya’nın AB’ye petrol ve petrol ürünleri ihracatını yasaklamaya yönelik yaptırımları içeren bir anlaşmaya varmaya yakın” olduğunu ve bu durumu desteklediğini açıkladı.

Miçotakis, AB’nin karşı karşıya olduğu enerji sorunlarıyla ilgili olarak, “toptan doğalgaz fiyatlarındaki tavan fiyatı geri getirmek önemlidir, böylece toplam enerji maliyetlerini aşağı çekebiliriz” dedi.

Dün de Yunan medyasında yer alan haberlerde, “Hükümet kaynakları, Miçotakis'in Washington'daki temasları sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede tansiyonu yüseltmeye karar verdiğini söyledi. Bunlar arasında adalar üzerinde uçakların geçmesi, mültecilerin gönderilmesi ve Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları da var” denildi.

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