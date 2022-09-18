Türkiye-Yunanistan gerilimi tırmanıyor: Muhalefetten dikkat çeken Türkiye açıklaması

Yunanistan'da muhalefet partileri Türkiye ile yaşanan gerginliğe yönelik açıklamalarda bulundu. Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesi de Atina yönetiminin önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu'nda Erdoğan'ın konuşmasına kilitlendiğini yazdı.

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Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim son dönemde karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Yunanistan’da muhalefet partileri de tartışmaya katıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözleri Atina’da halen gündemdeki yerini korurken, muhalefetten arka arkaya dikkat çeken Türkiye açıklamaları geldi.

Yunanistan’da merkez sağ partisi Yeni Demokrasi milletvekillerinden Kostas Giukelas, Türkiye tarafından gelen tehdidin gün geçtikçe arttığını vurguladı. Guikelas, Türkiye’de 2023 seçimlerine kadar agresif söylemlerin zirve yapmasını beklediğini söyledi. Yunan milletvekili, Türkiye ile son dönemde yaşanabilecek gerginliğe ilişkin, “Kimse nereye gidebileceğini bilmiyor. Kaza ihtimalinden korkuyorum” dedi, Yunanistan’ın sorunları diplomasi yoluyla çözmeye çalıştığını ‘en azından bunun için mücadele ettiğini’ söyledi.

‘SÜRPRİZ SALDIRI OLASILIĞI’

Yunanistan’da bir önceki dönemde iktidarda olan ve şu an ana muhalefet partisi olan eski Başbakan Aleksis Çipras’ın partisi SYRIZA da Türkiye konusunda ses yükseltti. SYRIZA milletvekili Yiannis Bournos da Yunan mevkidaşı Guikelas gibi Ege’de yaşanabilecek bir ‘kaza’ ihtimalinden söz ederken, ‘Erdoğan’ın gerilimi daha da tırmandıracağını düşünüyorum.’ dedi.

Yunanistan Komünist Partisi KKE’nin Merkez Komitesi Genel Sekreteri Dimitris Koutsoubas ise Türkiye’nin ‘sürpriz bir saldırı olasılığı’nı dışlamadıklarını söyledi. SYRIZA milletvekili, Türkiye’nin Mavi Vatan sınırlarını genişletmeye çalışacağını da öne sürdü. Koutsobas, NATO’nun Türkiye’yi desteklediğini belirterek, ‘Olası bir çatışma durumunda Yunanistan yalnız kalacaktır. NATO’yu bırakın Avrupa Birliği elini bile kaldırmayacaktır.” dedi.

ÇİPRAS DA ANKARA’YI ELEŞTİRDİ

SYRIZA lideri ve eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da Vellideo’da yaptığı konuşmada, Başbakan Kiriakos Miçotakis’e Türkiye konusunda destek verdi. Gerginliğin artması ile ilgili Ankara yönetimini suçladı.

Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesi de milletvekillerinin görüşlerini sayfasına taşırken, Kıbrıs sorununu da gündeme getirdi. Gazete, siyasi parti yetkilileri ve diplomatların Erdoğan’ın bir sonraki hedefinin Kıbrıs olacağını söylediğini yazdı. Gazete, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik bir tehdide uluslararası toplumdan tepki beklenildiğini yazarken, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırma kararı almasına dikkat çekti. Gazete, bu kararın gerginliği tırmandırabileceğini yazdı.

Ta Nea, önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu’nun olacağını ve Atina ve Lefkoşa yönetimlerinin Erdoğan’ın konuşmasına kilitlendiğini yazdı.

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