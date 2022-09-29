Türkiye-Yunanistan sorusu ABD’li sözcüyü bocalattı

Türkiye ve Yunanistan arasında artan gerilime ABD de dahil olurken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan’ın uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Ege adalarına çıkardığı ABD menşeli zırhlı araçlarla ilgili sorular karşısında zor anlar yaşadı.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Ege adalarına çıkardığı ABD menşeli zırhlı araçlarının kullanım koşullarına ilişkin soruları yanıtlamakta zorlandı.

Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege’deki GASA kapsamında bulunan Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk etmesinin ardından Türkiye’nin Yunanistan ve ABD’ye nota vermesi gerilimi artırmıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Yunanistan’ın adaları silahlandırmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD’ye seslendi. Erdoğan, “Bizim tavsiyemiz ABD’nin Yunanistan’ı yanlış hesaba sevk etmemesi” ifadelerini kullanmıştı.

Dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price’ın yanıtları, Yunanistan ile Türkiye’ye ABD silahlarının kullanımı koşulları konusunda çifte standart uyguladıklarını itiraf niteliğindeydi.

İki ülkenin aralarındaki anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözme çağrısında bulunan Price, ülkelerin birbirinin sınırlarına saygı göstermesi gerektiğine işaret ederek bölgede gerilimi artıracak demeç ve eylemlerden uzak durulması çağrısını yineledi.

Sözcünün ülkelerin kendi silahlarını nasıl konuşlandıracakları konusunda yorum yapmayacağını ifade etmesi üzerine, “Her silah tedarikinde kullanım koşulları olduğunu biliyoruz. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal etmek üzere kullandığı ABD ekipmanı konusunda herhangi bir koşul yok mu?” sorusunu yöneltildi.

Sözcü, “Dünya çapında müttefik ve ortaklarımıza sağladığımız güvenlik yardımlarını, silah sistemleri tedarikini her zaman yakından izliyoruz” yanıtını verdi. ABD'nin ortaklara başta terörle mücadele olmak üzere ortak sınamalar ve ortak tehditlere karşı silah tedariki yaptığını belirten Price, sağlanan silahlara yönelik sürekli bir değerlendirme süreci olduğunu savundu.

YANITI ABD’Lİ GAZETECİYİ DE TATMİN ETMEDİ

Bunun üzerine AP muhabiri, “Silahlarını nereye konuşlandıracağı ülkelere kalmış bir şey ise Türklere neden S-400'leri konuşlandırmayın diyorsunuz?” sorusunu sordu. Sözcü “Bunun sonuçlarının olacağını da açıkça iletti” yanıtını verince, AP muhabiri, “O zaman bunun akabinde gelecek mantıklı soru şu, ABD silahları (Yunanistan tarafından) ihlalde kullanılıyor. Bunun sonuçları olacak mı?” ifadesini kullandı.

Soruya yanıt veremeyen Price, her ülkenin kendi tercihini yapabileceğini ama “bazı uç örneklerin” sonuçları olacağını ifade etmekle yetindi.

“Kullanım koşulları bir ortağa uygulanıp diğerine uygulanmıyorsa, burada standart nedir? Bu koşulların standart mı çifte standart mı olduğunu nasıl takip edeceğiz?” sorusuna da Price, “Uyguladığımız standart Amerikan ulusal menfaatlerine uygun olan neyse odur” yanıtını verdi. (SOZCU.COM.TR/AA)

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