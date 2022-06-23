Türkiye’de art arda zam gelirken bir ülke daha akaryakıtta vergiyi kaldırıyor

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına ardı ardına zamlar gelirken, Avrupa'nın ardından ABD'den de fiyat artışının halka yansımaması için yeni bir tedbir kararı geldi. ABD Başkanı Joe Biden, benzinin galonundan alınan 18 centlik federal verginin 3 ay boyunca askıya alınması için Kongre’ye çağrıda bulundu.

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Türkiye’de art arda gelen zamlar sonrası akaryakıt fiyatları 30 TL’ye dayandı. İktidar, yapılan zamları dünya genelindeki enerji krizine bağlarken Avrupa ve ABD’den zamları halka en az şekilde yansıtmak için ek tedbir kararları geliyor.

Almanya, benzinde yüzde 35 indirim kararı aldı. Avusturya, ülkedeki yerli yabancı herkese 250 Euro ‘akaryakıt ve çevre' desteği verirken Hollanda da akaryakıta yüzde 21 indirim uyguladı. Macaristan ise halkına benzini yüzde 40 daha ucuza sunuyor. Polonya yakıtta KDV’yi sıfırladı. Fransa, akaryakıta litre başına 15 cent indirim yaparken, İtalya ise litre başı 25 cent fiyat kırdı.

KONGRE'YE GALON BAŞINA 18 CENT OLAN VERGİNİN ASKIYA ALINMASI ÇAĞRISI

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Biden ise kongreye seslendi. Artan petrol fiyatlarının düşürülmesi için Kongre'ye satın alınan her galon benzin başına 18 centlik federal verginin askıya alınması çağrısında bulunan Biden, bunun eylül ayına kadar sürdürülmesini isteyerek, akaryakıt şirketlerini fiyatlarını düşürmeye çağırdı.

ABD HALKININ RAHATLAMAYA İHTİYACI VAR

Biden, “Şirketleri bu 18 centlik indirimin her kuruşunu tüketicilere yansıtmaya çağırıyorum. Şu anda kar için zaman yok” ifadelerini kullanarak, eyaletleri de benzin vergisini askıya almaya çağırdı. Biden, “Benzin istasyonu işleten ve bu fiyatları belirleyen şirketler için mesajım gayet açık. Bunlar normal zamanlar değil, bu bir savaş zamanı. ABD halkının rahatlamaya ihtiyacı var” dedi.

Biden ayrıca, benzin arzını arttırmanın da petrol fiyatlarını düşüreceğini ifade ederek, “ABD sadece bu ay günde 12 milyon varil petrol üretti. Bu, günde 1 milyon varil petrol salımı ile diğer ülkeler de dahil olmak üzere küresel arzı artıracak ve binlerce benzin istasyonunda fiyatları düşürecektir” dedi.

2035’E KADAR ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI YÜZDE YÜZE ÇIKACAK

Biden, öte yandan petrol kullanımını azaltmak için elektrikli araçların fiyatlarının düşürüleceğini ve büyük otomobil şirketlerinin elektrikli araç satışlarını 2030’a kadar yüzde 50, 2035 yılına kadar ise yüzde 100’e kadar çıkarmasının hedeflediğini söyledi. Biden, “ABD'deki bu elektrikli araçları üretmek için şimdiden güvenli tedarik zincirleri kuruyoruz. Toplu taşıma ve demiryoluna neredeyse 100 milyar dolar yatırım yapıyoruz” dedi.

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